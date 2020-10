'The Boys' hace borrón y cuenta nueva en el final de su segunda temporada

Con tan sólo 16 capítulos y 2 temporadas, 'The Boys' ha conseguido convertirse en la serie más relevante de Prime Video y una de las favoritas de los fans. Con el último capítulo de esta segunda temporada, titulado "Lo que sé yo", 'The Boys' ha apostado por una despedida más discreta y menos efectista que en la primera temporada, que ha buscado más sentar las bases de lo que será la tercera que intentar sorprender al público.

Porque para momentos locos y giros de guion ya habíamos tenido los siete capítulos anteriores, en especial el brutal final del penúltimo episodio, con esa explosión coreografiada de cabezas que nos dejó con la boca abierta.

Si un problema ha tenido 'The Boys' en sus dos primeras temporadas ha sido la abundancia de personajes, y la dificultad para desarrollar lo suficiente alguno de ellos en tandas de capítulos tan cortas. Mientras que Homelander (Patriota) o Starlight (Luz estelar) han sabido interesar y enganchar con sus historias siempre ha habido un segundo escalafón de personajes que da la impresión que no se sabe muy bien qué han querido hacer con ellos. Kimiko, Reina Maeve o Proundo (The Deep) son ejemplo de ello, con esas ganas de ir arracando a lo largo de los capítulos pero acabar desdibujados por la montaña de eventos que se suceden en cada episodio.

Un final de altura para Stormfront, por ahora

Convertida en la villana absoluta de la temporada, Stormfront (Aya Cash) nos da una última alegría con las mejores escenas y tramas del capítulo. Desde la revelación y acusación popular por sus crímenes pasados e ideas a los momentos de acción del 2x09, con unas entretenidas escenas de lucha contra los chicos que acaba con un inesperado momento de sosoridad femenina y el posible despertar de Reina Maeve.

El grupo de 'The Boys' ha tenido un protagonismo desigual

"Les gusto yo, les gusta lo que digo, lo único que no les gusta es la palabra 'nazi'" es la brillante frase con la que Stormfront se despide que sirve también para resumir 2020 en general y la presidencia de Donald Trump en particular. Porque 'The Boys' tiene más crítcia subyacente de la que parece.

Pero tras una lucha contra mujeres, al final Stormfront sucumbe a manos (o más bien a ojos), de Ryan Butcher, demostrando por fin de quién es hijo. De paso, Ryan acaba también con su madre en una escena que no se acerca ni de lejos a la del final de Madelyn Stillwell en la primera temporada, pero que sirve más como elemento provocador para Butcher (Carnicero), igual que el destino de Stormfront cambia para siempre a Homelander. Habrá que ver el uso que finalmente los guionistas hacen de Stormfront, si regresa de su supuesto encierro.

Cerrando tramas mirando al futuro

Si no fuera por alguna que otra escena en concreto, que comentaremos después, el final de la segunda temporada de 'The Boys' podría servir perfectamente como final de serie. En cierto modo, lo es. Aunque la ficción estaba renovadísima por una tercera temporada cuando se escribió, este capítulo actúa en cierto modo como cierre para la idea de "The Boys contra los Superhéroes".

Homelander se ha convertido en el protagonista absoluto de 'The Boys'

En ese sentido, creo que el equipo ha sido bastante hábil a la hora de reconocer las debilidades de algunas tramas y darle descanso a multitud de personajes, por si en un futuro no vuelven o hay que reescribrilos. Las despedidas de Mother's Milk y Kimiko y Frenchie de la mano parecen bastante definitivas, como lo es la desbandada del grupo de 'The Boys' y la idea de la unión contra los supes.

Nuevas mecánicas y más Homelander

Como esperábamos, en los últimos minutos conocemos a la responsable de las explosiones de sesos de la temporada, que no es otra que la Senadora Victoria Neuman, quien se cobra una última víctima con Alastair Adana (y su lata de Fresca) y recibe la sorprendente adición de Hughie a su equipo político.

La trama de Neuman parece que será central a la tercera temporada, como lo volverá a ser Homelander, convertido en protagonista absoluto de la serie. Venganza contra Butcher, contra Maeve, contra Starlight, y contra Neuman sin saberlo. 'The Boys' ha muerto, larga vida a 'Homelander'.