'The Boys' Temporada 2: ¿Quién es Liberty?

Desde que la temporada 2 de 'The Boys' se estrenara hace unos días, los primeros capítulos fueron dejando sutiles claves sobre otro superhéroe clásico de Vought: Liberty. La pudimos ver de perfil en algunos anuncios callejeros o con capucha en viejos anuncios de publicidad.

Los fans de 'The Boys' llevaban días preguntando quién sería esta misteriosa Liberty, ya que a diferencia de otros superhéroes de la serie, no forma parte de los cómics originales creados por Garth Ennis y Darick Robertson. La sorprendente respuesta es que Liberty es el antiguo nombre de Stormfront, la nueva superheroína que ha llegado para revolucionar a Los Siete y poner celoso a Patriota (Homelander).

Stormfront es en realidad Liberty, un antiguo miembro de Vought

Por ahora no sabemos a ciencia cierta qué edad tiene Liberty, pero ya trabajaba para Vought en 1971, cuando cometió un misterioso asesinato asegurando que era una heroína porque asesinaba a negros. Vought sobornó para tapar este asesinato y, aunque en teoría Liberty se retiró años después, Vought nunca había parado de explotar su imagen vendiendo merchandising.

Muchas preguntas y alguna respuesta sobre Liberty

¿Por qué Liberty ha cambiado su identidad a Stormfront? ¿Cuántos años tiene realmente? ¿Por qué no envejece? Son algunas preguntas que 'The Boys' tiene que responder en los episodios que restan y de las que sus creadores han dado algunas pistas. La teoría más extendida, por ahora, es que el Compuesto V es el responsable de que Liberty siga igual de joven, aunque eso no explicaría su ausencia durante tantos años. Otra teoría es que Vought congeló su cuerpo y lo ha resucitado ahora con intereses ocultos.

Luz Estelar es, por ahora, la única que conoce la verdad de Stormfront

Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', ha explicado a IGN que "siempre quisimos tener a Stormfront como personaje, pero queríamos que reflejase 2020, con un envoltorio de encanto y redes sociales". En los cómics Stormfront era un hombre, y el cambio que se desvela ahora es que "Stormfront tenía dentro mucho odio, y ahora que sabemos que es vieja, comprendemos que está empaquetando pensamientos antiguos de racismo en un nuevo envoltorio".

Kripke ha explicado que el nombre de Liberty salió de manera natural ya que "Vought le da a sus personajes nombres de marketing que, en general, son lo contrario de lo que profesan: Reina Maeve no actúa como una reina, Patriota no protege realmente a la patria y Liberty es justo lo opuesto de libertad".