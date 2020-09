Amazon prepara un spin-off de 'The Boys' con superhéroes universitarios

Llegan buenas noticias para los fans de 'The Boys' y es que Amazon ha anunciado que ya está trabajando en el spin-off de la que es hasta ahora la serie con más éxito de su plataforma de streaming. El estreno de su segunda temporada, que llegó el pasado 4 de septiembre, fue el más visto a nivel mundial de una serie original de Amazon, según datos de la propia compañía, que ya ha confirmado que habrá una tercera tanda de episodios y un aftershow presentado por Aisha Tyler.

Una escena de 'The Boys', serie de gran éxito en Amazon

Quizá es este éxito y la confianza en el producto en el que se basa la historia (el cómic más vendido de The New York Times), lo que ha llevado a Amazon a producir este spin-off en colaboración con Sony Pictures Television, según informa Variety. A este proyecto se sumará gran parte del equipo de la serie original, como Eric Kripke, creador de la idea en los cómics, que ejercerá de productor ejecutivo de nuevo. Craig Rosenberg, actual showrunner de 'The Boys', ocupará el mismo puesto en el spin-off, en el que ya trabaja escribiendo el episodio piloto.

El spin-off estará ambientado en una universidad estadounidense, la única que prepara a los superhéroes del futuro, liderada por Vought International. Unos jóvenes competitivos y con las hormonas revolucionadas que verán cómo sus límites físicos, sexuales y morales se ponen a prueba. Todo ello mientras compiten por conseguir un contrato importante una gran ciudad al acabar sus estudios. Esta combinación entre ambiente universitario, competición entre superhéroes y el toque de 'The Boys' promete convertirse en otro gran éxito de la plataforma.

Nuevas aventuras para 'The Boys'

Amazon estrena semanalmente un nuevo episodio de la segunda temporada de 'The Boys', que cuenta con ocho entregas, siendo la última el próximo nuevo de octubre. En esta tanda de capítulos, Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) y Kimiko (Karen Fukuhara) comienzan siendo fugitivos, pensando en abandonar el país, pero sus planes no salen cómo habían planeado y tendrán que hacer frente a Homelander (Antony Starr) y la compañía Vought International, que cada vez acumulan más poder.