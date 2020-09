'The Boys': Así es Love Sausage, el nuevo y superdotado superhéroe

El final de la segunda temporada de 'The Boys' está a la vuelta de la esquina. Si en el capítulo quinto nos sorprendió la inesperada relación entre Patriota (Homelander) y Stormfront, este sexto episodio ha introducido una serie de nuevos superhéroes y superpoderes, algunos ya presentes en los cómics, y entre ellos un favorito de los fans de la saga.

A lo largo del capítulo descubrimos cómo Stormfront está manteniendo un internado secreto, Sage Grove Center, en el que realiza experimentos con el Compuesto V para poder crear superhéroes bajo demanda, sin tener que inyectarles la sustancia desde pequeños.

Sabemos también que en este centro cuenta con la ayuda de Lamplighter en su primera aparición en la serie. El personaje, interpretado por Sahwn Ashmore, es en el encargado de borrar todos "los restos" de los experimentos de Stormfront quemando cualquier rastro de superhéroe mal diseñado.

Love Sausage, un favorito del público

El francés, Leche Materna, Kimiko y Luz Estelar consiguen colarse en Sage Grove, donde además de encontrarse con Lamplighter tienen que lidiar con alguno de los nuevos héroes experimentales y sus superpoderes. Uno de estos nuevos héroes es Love Sausage, ya presente en los cómics, cuyo superpoder es su descomunal y creciente miembro viril.

Los chicos se cuelan en el internado de Stormfront

En los cómics, Love Sausge se llama Born Vasilii Vorishikin y es un antiguo policía de la Rusia comunista. En la serie, está interpretado por el actor Andrew Jackson.

Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', ha asegurado a EW que la aparición de Love Sausage tardó en llegar a medida que escribían el guion: "Teníamos un par de borradores escritos, pero a veces llegamos a ese punto en el que decimos '¿sabes qué? no es lo suficientemente loco'. Echamos en falta un momento en el que la gente diga 'pero qué coño'".

Kripke desvela que Love Sausage llevaba tiempo en el cajón de los creadores esperando a hacer su aparición: "no sabíamos donde meterle porque es, literalmente, un hombre ruso enorme con un pene gigante, y en la serie todos los superhéroes van con sus trajes bien ceñidos".

Crearon un pene de tres metros para la escena

Si pensabas que todo lo visto en 'The Boys' era obra de los efectos especiales, nada más lejos de la realidad. Kripke confirma que "creamos un pene animado de más de tres metros como si fuese un tentáculo en una película de los 50". El cgi puso el resto sí, pero aseguran que tuvieron largas conversaciones "sobre el número de venas que tenía que tener o si estaba o no circuncidado".

Francés y Carnicero en el quinto capítulo de 'The Boys' T2

El receptor de la criatura fue Leche Materna (Laz Alonso), que ha confirmado que no fue consciente que iba a tener un pene alrededor del cuello hasta el último momento: "normalmente leo por encima la primera versión del guion que nos mandan y luego me concentro en el texto del episodio que estamos rodando para no distraerme".

"Entre los chicos siempre estamos bromeando, y un día en maquillaje viene Karl Urban y me pregunta si estoy listo para ese pene gigante que me van a poner en el cuello. Todos se rieron, no me lo creí, y cuando regresé al camerino volví a leerme la versión final del guion y me dije 'oh dios mio, realmente van a hacerme esto'".