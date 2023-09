Por Beatriz Prieto |

Han pasado tres meses desde que los Mozos de Arousa, trío formado por los hermanos Raúl y Borjamina, y su amigo Bruno, vencieron en 'Reacción en cadena' y, desde entonces, se han convertido en todo un reclamo del concurso, hasta el punto de que Telecinco está emitiendo especiales con ellos como protagonistas. No obstante, este no es el único formato en el que uno de ellos participa, tal y como ha evidenciado una de las últimas promos de 'The Floor', el próximo concurso de Antena 3, donde se ha podido ver a uno de los gallegos como concursante.

Borjamina se enfrenta a una contrincante en 'The Floor'

Concretamente,, a quien se lo puede ver brevemente en una de las extensas promos lanzadas ante su inminente estreno el próximo miércoles 6 de septiembre., junto con otras 99 personas que tendrán que enfrentarse unas a otras, con distintas categorías, paratras conquistar todo el tablero.

Para ello, los concursantes tendrán que batirse en duelo con uno de sus compañeros, en rondas de 45 segundos. En llas, cada jugador tendrá que adivinar el nombre que se esconde bajo las imágenes que se les muestran, todas ellas relacionadas con la categoría que hayan escogido. Habrá que esperar para comprobar si el popular concursante de 'Reacción en cadena' triunfa o no en el programa de Antena 3 o, al menos, se convierte en el afortunado que resuelva más casillas y gane con ello 5.000 euros, aunque aquellos que cuenten con Atresplayer Premium ya podrán descubrirlo, dado que el primer programa está disponible en la plataforma.

Amantes de los concursos

Borjamina suma así otro concurso más a su recorrido televisivo, puesto que el gallego no es precisamente novato en este tipo de formatos, ni tampoco en los platós de Antena 3: en mayo de 2021, se convirtió en el concursante más longevo de '¡Ahora caigo!' al mantener su posición central a lo largo de más de una treintena de entregas, hasta acumular 131.004 euros. Asimismo, el gallego ya formó parte de 'Bloqueados por el muro', en La 1, junto a sus dos actuales compañeros de 'Reacción en cadena', de los cuales Raúl también jugó en 'El cazador'.