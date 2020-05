'The Good Fight' renueva por una quinta temporada en CBS All Access

Buenas y malas noticias para los seguidores de 'The Good Fight'. En primer lugar, CBS All Access ha confirmado la renovación del spin-off de 'The Good Wife' por una quinta entrega, pero en el mismo comunicado, recogido por Deadline, también ha desvelado que la cuarta temporada será más breve de lo habitual, ya que, a causa de las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus, no se podrá completar el rodaje de los tres episodios restantes.

Christine Baranski en 'The Good Fight'

Por lo tanto, la renovación garantiza que los cabos sueltos dejados por la cuarta entrega, cuya grabación se vio paralizada a comienzos de marzo, serán resueltos en la siguiente. Además, se ha revelado que el improvisado final de la actual temporada tendrá lugar el 28 de mayo con la emisión del séptimo episodio en el servicio de streaming de CBS. En España, podemos disfrutar de la serie protagonizada por Christine Baranski a través de Movistar+.

"Teníamos la esperanza de brindar una cuarta temporada de diez episodios al público, pero, como tantos otros, nos hemos tenido que adaptar a causa de la pandemia. Aunque es una temporada abreviada, el increíble reparto y equipo, liderados por los incomparables Robert y Michelle King, han producido siete episodios fenomenales," ha afirmado Julie McNamara, vicepresidenta ejecutiva y jefa de Programación de CBS All Access.

Lucha por la independencia

Tras los eventos de la tercera temporada, Diane Lockhart y el resto de su equipo han tenido que adaptarse a la realidad de depender de una multinacional antes de tomar sus decisiones. De cara a la recién confirmada quinta entrega, el matrimonio King asegura tener claro qué quieren narrar para completar y expandir lo sucedido en la cuarta: "Ha sido extraño no poder terminar la cuarta temporada. Dejaba la historia en un lugar más absurdo de lo habitual. Así que nos emociona que CBS All Access quiera traer de vuelta 'The Good Fight' por una nueva temporada, y ya sabemos qué historia queremos contar. Es como conseguir las respuestas del examen antes de tiempo."