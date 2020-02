'The Good Fight' estrena su cuarta temporada el 9 de abril en CBS All Access

Michelle y Robert King no ponen freno a su creatividad y, una vez finalizada la emisión del drama sobrenatural 'Evil', estrenarán la cuarta temporada de 'The Good Fight'. La nueva entrega del comprometido spin-off de 'The Good Wife' cumplirá con sus plazos primaverales, sin perder su mordaz perspectiva con respecto a la agitada situación política, pero prestando menos atención a Donald Trump.

Christine Baranski y Audra McDonald en 'The Good Fight'

El estreno de la cuarta temporada tendrá lugar el 9 de abril a través de CBS All Access, la plataforma de streaming de la cadena estadounidense. A partir de ese día, cada jueves se producirá el lanzamiento de los demás episodios inéditos, los cuales veremos en España a través de Movistar+, que se ha encargado de importar las entregas previas de manera simultánea.

Christine Baranski volverá a liderar el elenco del aclamado drama, al que regresarán Cush Jumbo, Audra McDonald, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi y Delroy Lindo en sus papeles habituales, como indica TVLine. Por su parte, Hugh Dancy ('Hannibal') es el fichaje estrella de la temporada, que también contará entre sus filas con el retorno de Michael J. Fox en la piel de Louis Canning.

Pérdida de autonomía

El varapalo vivido al final de la tercera temporada marcará el arranque de la cuarta, ya que Diane Lockhart y el resto de su equipo tendrán que adaptarse a su pérdida de independencia tras convertirse en la subsidiaria de una multinacional. De esta manera, tendrán que afrontar un panorama muy diferente a lo visto previamente, en el que dependerán del beneplácito de sus nuevos dueños.