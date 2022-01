'The Great' renueva por una tercera temporada en Hulu

El reinado de Elle Fanning está lejos de llegar a su fin. A base de nominaciones en los Emmy y en los (ahora tan infames) Globos de Oro, 'The Great' ha demostrado ser uno de los títulos originales de Hulu con mayor aceptación entre prensa especializada y público. Por lo tanto, no es de extrañar que la plataforma verde haya decidido dar luz verde a otra temporada para conocer más en profundidad a la emperatriz Catalina más irreverente.

Elle Fanning en 'The Great'

La sátira dinástica ha sido renovada por una tercera entrega que llegará próximamente al servicio digital propiedad de The Walt Disney Company, como recoge Deadline. En España, la distribución de esta aclamada apuesta corre a cargo de StarzPlay, que en los últimos años, y antes de la llegada de Star a Disney+, se ha encargado de importar multitud de títulos de Hulu, como 'Ramy', 'Normal People' o 'The Act'.

La segunda temporada de 'The Great' vio la luz el 19 de noviembre en Hulu, incorporando a una estrella internacional como Gillian Anderson. En su reparto también nos encontramos con Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi y Belinda Bromilow. Su creador es Tony McNamara, guionista nominado al Oscar por "La favorita".

Entre las novedades

En las últimas horas Hulu no solo ha anunciado la renovación de 'The Great', sino que también ha confirmado el encargo de dos nuevos títulos. El primero es 'The Plot', un drama en el que Mahershala Ali da vida a un escritor cuya reputación es puesta en jaque cuando se puede descubrir su gran secreto. Y la segunda es 'Reboot', una metasitcom que trata sobre el desarrollo de un revival televisivo dentro de la propia Hulu.