Hulu encarga 'The Plot' y 'Reboot' y FX da luz verde a 'Kindred'

The Walt Disney Company tiene muchos manantiales de producción a los que acudir para abastecer sus pretensiones en el mundo audiovisual. Entre sus grandes activos se encuentran Hulu y FX, que han coincidido a la hora de anunciar algunos de sus nuevos proyectos, los cuales se prevé que estarán disponibles en Disney+ en España cuando empiecen sus respectivos desembarcos internacionales.

Mahershala Ali, protagonista de 'The Plot'

Por parte de Hulu se ha confirmado el encargo de dos títulos: 'The Plot' y 'Reboot'. Como apunta Variety, el primero es una miniserie de ocho episodios creada por Abby Ajayi ('How to Get Away With Murder') a partir de la novela de Jean Hanff Korelitz (autora también del libro que dio pie a 'The Undoing'). El protagonista de 'The Plot' es el también productor ejecutivo Mahershala Ali ('Ramy'), que da vida a un escritor en horas bajas que, tras robar una prometedora premisa, ve peligrar su renovada fama.

El segundo título, 'Reboot', nace de la mente de Steve Levitan, cocreador de 'Modern Family'. Tras convencer con su piloto, esta comedia sigue adelante en la plataforma verde, aunque con un cambio en su elenco, ya que Judy Greer sustituye a Leslie Bibb. Keegan-Michael Key y Johnny Knoxville completan el tridente principal de esta "carta de amor a las sitcoms", que ironizará acerca de la obsesión de la industria por recuperar contenidos del pasado. Su trama gira en torno al encargo por parte de la propia Hulu del reboot de una sitcom familiar de comienzos de los 2000, lo cual obliga a su disfuncional reparto a unir fuerzas de nuevo.

Saltos en el tiempo

En el caso de FX, la gran novedad es 'Kindred', la adaptación de la novela homónima de Octavia E. Butler, que tiene como protagonista a Dana (Mallori Johnson), una aspirante a escritora que es arrastrada a saltar entre el pasado y el presente. Esos viajes en el tiempo le llevan a una plantación en el siglo XIX, donde descubrirá un secreto sobre su familia. El responsable de la adaptación es el aclamado dramaturgo Branden Jacobs-Jenkins ('Watchmen'), mientras que Janicza Bravo ('Them') ha dirigido el piloto.