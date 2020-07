'The Last Kingdom', renovada por una quina temporada en Netflix

En los últimos días, la plataforma de streaming Netflix está confirmando el futuro de algunas de sus ficciones más conocidas y este martes 7 de junio le ha llegado el turno a 'The Last Kingdom'. La ficción basada en la novelas de Bernard Comwell, originalmente llamadas "The Saxon Stories" contará con una quinta temporada en la plataforma, tal y como sus protagonistas han confirmado oficialmente en una videollamada Zoom que han realizado y que han compartido con sus seguidores en redes sociales.

Los actores y el equipo de la serie han querido agradecer el apoyo de la compañía por la renovación y el cariño que todos los fans han demostrado al proyecto hasta ahora. Cabe recordar que pese a sus inicios en BBC Two, Netflix se convirtió en su única productora desde la tercera tanda. "Hemos tenido una respuesta tan tremenda en la última temporada que estamos encantados de traeros de vuelta la serie para su quinta temporada en Netflix", ha afirmado el productor ejecutivo de la ficción Nigel Marchant, destacando además "la gran base de seguidores leales" que ha tenido el proyecto en los últimos años.

Cabe destacar que la nueva tanda de episodios llegará a Netflix previsiblemente el próximo año y contará con diez episodios, el mismo número de capítulos que han integrado la tercera y cuarta temporada de la misma. Llegará tras el estreno de la cuarta, que se produjo el pasado 26 de abril. Por ahora la compañía no ha dado detalles sobre las fechas previstas para el rodaje de la nueva tanda, unas grabaciones que bien seguro serán bien diferentes teniendo en cuenta todas las medidas de prevención que se han incorporado a los rodajes por el coronavirus COVID-19 que ha azotado a todo el planeta.

En cuanto a la trama de la misma, la ficción protagonizada por Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart y Arnas Fedaravicius, entre otros, basará la historia de su quinta temporada en los libros nueve y diez de la saga literaria en la que se basa, de forma veremos a Uhtred empieza a entender que su destino sí está estrechamente ligado al de Inglaterra y por ello deberá enfrentarse a su mayor enemigo y sufrir el peor de los dolores posibles para cualquier ser humano. Además, conoceremos el destino final de Aelswith tras ser envenenada por Aethelm.

