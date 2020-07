'Dead to Me' renueva por una tercera y última temporada en Netflix

A diferencia de tantas series que Netflix ha sentenciado por cuestiones financieras, 'Dead to Me' llegará a su fin siguiendo la decisión creativa de sus responsables. Así lo han confirmado tanto la creadora Liz Feldman como una de sus protagonistas, Christina Applegate, al reaccionar a la renovación de su aclamada comedia por una tercera y última temporada.

Linda Cardellini y Christina Applegate en 'Dead to Me'

"De principio a fin, 'Dead to Me' es exactamente la serie que quería hacer. Y ha sido un regalo increíble. Contar una historia que florece del duelo y la pérdida me ha desafiado como artista y me ha curado como ser humano," ha expresado Feldman, que ha agradecido el estrecho proceso de colaboración con el elenco protagonista y con Netflix.

De hecho, como informa Deadline, este anuncio agridulce ha ido acompañado de otra noticia que asegura el futuro de la guionista en la industria, ya que ha sellado un acuerdo de desarrollo con Netflix para generar más contenidos en los próximos años. Por su parte, Applegate, que recibió una nominación al Emmy y otra a los Globos de Oro por su trabajo en la serie, también ha defendido la decisión de que acabe con la tercera entrega: "Echaré de menos a estas mujeres. Pero sentimos que era la mejor manera de cerrar su historia. Gracias a todos los fans. Regresaremos al trabajo cuando sea seguro."

Con la meta a la vista

El anuncio de la renovación y la finalización de 'Dead to Me' llega poco después de que 'Ozark', 'Lucifer' y 'El método Kominsky' hayan pasado por la misma experiencia. Las cuatro ficciones se despedirán con sus próximas temporadas, como han hecho a lo largo del año producciones tan emblemáticas como 'BoJack Horseman', 'Dark' o 'Por 13 razones'. En el caso de 'Dead to Me', el estreno de su final está previsto para 2021.