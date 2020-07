Netflix implementa la función más deseada por los usuarios

La inmensidad del catálogo de Netflix invita a darle una oportunidad -aunque sea de un par de minutos- a decenas de títulos que, siendo realistas, nunca más volveremos a ver. No obstante, mientras que nosotros nos olvidamos de todas las series que hemos abandonado con el paso del tiempo, la plataforma se encarga de recordarlo cada vez que recorremos su interfaz en la fila "Seguir viendo".

Proceso de eliminación de la fila "Seguir viendo"

Ese apartado tendría que ser el más útil de todo el servicio, ya que promueve la inmediatez con la que accedemos a los contenidos, pero se ha visto lastrado por el hecho de no poder eliminar elementos que no nos interesen. Afortunadamente, la compañía estadounidense finalmente ha permitido borrar las series y películas que hemos iniciado pero que no pensamos volver a ver. Y, como se puede apreciar en la imagen, el proceso no podía ser más sencillo.

Como señala Deadline, esta funcionalidad lleva un tiempo implementada en la interfaz, pero se ha viralizado al integrarse en dispositivos iOS esta semana. Sin embargo, es probable que no todos los usuarios puedan acceder a esta novedad por ahora o que no pueda ser utilizada en todos los dispositivos, ya que puede aparecer en el móvil y no en la versión de escritorio. En todo caso, es un avance imprescindible que por fin pulirá uno de los mayores defectos de la plataforma.

Usuarios entregados

La pandemia de coronavirus ha llevado al público a apreciar aún más el valor de los servicios de streaming y sus cientos de horas de oferta de entretenimiento. Tanto es así que un análisis llevado a cabo por Cowen & Co. y publicado por Variety ha demostrado que ha crecido la cantidad de usuarios de Netflix que estarían dispuestos a mantener su suscripción si se incrementara la tarifa. De los 2.500 clientes encuestados en Estados Unidos, un 55% han respondido positivamente a una más que probable subida de precio, frente al 47% que mantenía esa postura en diciembre de 2019.