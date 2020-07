Netflix renueva 'Yo nunca' y 'El método Kominsky'

La comedia sigue siendo uno de los géneros mejor aprovechados por Netflix. El apartado en el que destacan 'Master of None', 'BoJack Horseman' o 'Love' no para de recibir nuevas incorporaciones y, aunque no todas consiguen asomar la cabeza en la masa de estrenos de la plataforma, hay dos títulos que han logrado afianzarse como propuestas celebradas tanto por el público como por la crítica.

'Yo nunca' y 'El método Kominsky'

Nos referimos a 'Yo nunca' y 'El método Kominsky', que repasan dos etapas tan diferentes como la adolescencia y la tercera edad, pero con el denominador común de haber compuesto protagonistas memorables y tramas originales. Por eso, Netflix ha optado por encargar nuevas entregas de ambas ficciones, aunque no todo son buenas noticias, sobre todo para los seguidores de la segunda.

Como ha sucedido en las últimas semanas con 'Ozark' y 'Lucifer', el servicio de streaming ha aprovechado el anuncio de la renovación de 'El método Kominsky' por una tercera temporada para confirmar su cancelación. Por lo tanto, la sitcom creada por Chuck Lorre y protagonizada por Michael Douglas finalizará con su próxima entrega, cuya cantidad de episodios todavía no ha sido confirmada por la movediza coyuntura planteada por el coronavirus, como indica The Hollywood Reporter.

Vuelta al instituto

En el caso de 'Yo nunca', que supone la colaboración entre las creadoras Mindy Kaling y Lang Fisher, la renovación no ha ido acompañada de una sentencia de ejecución. La comedia que retrata la vida de una adolescente de origen indio en Estados Unidos contará con diez nuevos episodios, que mantendrán como protagonista a Maitreyi Ramakrishnan. El interrogante es cuándo arrancará el desarrollo de estos capítulos, a la espera de que la industria recupere la normalidad, como ya lo está haciendo en nuestro país.