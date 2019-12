'The Masked Singer' sigue liderando y 'The Moodys' no destaca en su estreno en Fox

'The Moodys' no brilla en su estreno en Fox

. Buen dato también para ' Survivor ', que crece con respecto a la semana anterior, y para la retransmisión del encendido de luces desde el Rockefeller Center de Nueva York en NCB, que contó con las actuaciones de John Legend, Gwen Stefani y Jon Bon Jovi, entre otros.

El estreno por partida doble de la comedia 'The Moodys', que pone el foco de atención en un matrimonio que reúne a sus tres hijos ya adultos para pasar la navidad, no destaca en Fox. Por su parte, las series de The CW, 'Riverdale' y 'Nancy Drew' caen ligeramente; mientras que la emisión de un nuevo episodio de 'Modern Family' continúa cosechando buenas cifras en ABC.

Adultos 18-49

FOX: 1,2/6

NBC: 0,9/5

CBS: 0,8/4

ABC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer': 6.510.000 [1,8/9] (1º) 09:00 - 'The Moodys' (Estreno): 3.290.000 [0,8/4] (3º) 09:30 - 'The Moodys': 2.390.000 [0,6/3] (5º)

NBC

08:00 - '87th Annual Christmas in Rockefeller Center' (8-10 p.m.) – Especial: 6.890.000 [1,1/6] (3º) 10:00 - 'Making It': 2.830.000 [0,5/3] (3º)

CBS

08:00 - 'Survivor': 6.860.000 [1,2/6] (2º) 09:00- 'SEAL Team': 5.430.000 [0,7/4] (4º) 10:00 - 'S.W.A.T.' (Repetición): 4.200.000 [0,5/3] (1º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 4.080.000 [0,9/5] (4º) 08:30 - 'Schooled': 3.110.000 [0,6/3] (5º) 09:00 - 'Modern Family': 3.790.000 [0,9/5] (2º) 09:30 - 'Single Parents': 2.580.000 [0,6/3] (5º) 10:00 - 'Stumptown': 2.920.000 [0,5/3] (2º)

The CW