'La que se avecina' lidera con un gran 16,7% y 'La Voz Kids' sube a un buen 15,5% con su cambio de día

La noche de los miércoles han cambiado por completo y es que tras la emisión de la gran final de la cuarta edición de ' MasterChef Celebrity ', Antena 3 ha decidido mover ficha apostando ese día por ' La Voz Kids ' mientras que la cadena pública ha sustituido el talent show culinario por una nueva ficción internacional. De esta forma,millones de espectadores, mejorando en +1,1 puntos lo conseguido en el episodio emitido la semana anterior.

Por su parte,lo anotado el martes anterior. Parece claro que el movimiento de Atresmedia ha funcionado, beneficiando por completo al talent show producido por Boomerang. Por su parte, La 1 lanzó 'The Disappearance' ante más de 1,2 millones de espectadores y un 9,4% de share medio mientras que. Esta oferta superó a ' En el punto de mira ', que en Cuatro se tuvo que conformar con un 5,1% de cuota y 714.000 espectadores de media.

· 'La que se avecina' lidera con un muy buen 16,7%

· 'La Voz Kids' crece (+4,1) y logra un 15,5% en Antena 3

· 'The Disappearance' se estrena en La 1 con un regular 9,4% de cuota

· laSexta acierta con el especial 'Vivir sin plástico' (6,5%)

· 'En el punto de mira' consigue un 5,1% de share medio en Cuatro

Telecinco

Antena 3

La 1

'The Disappearance': 1.207.000 y 9,4%

laSexta

Cuatro

'First dates': 1.178.000 y 7%

La 2

· Las reposiciones de 'LQSA' también lideran su franja (16%)

· 'Más Voz Kids' se queda en un 11,7% en la noche de Antena 3

· 'En el punto de mira' logra un 5,2% y un 6,6% en sus dos reposiciones

· laSexta no acierta con la emisión de "La viuda negra (2008)" (3,8%)

· El cine de La 1 no funciona en su franja de emisión (9,1%)

Telecinco

Antena 3

Cuatro

La 1

'Cine' "Mommy would never hurt you": 431.000 y 9,1%

'La noche en 24h: Avance': 57.000 y 2,5%