Todos los caminos llevan a París en 'The Walking Dead'. Aunque el año pasado se produjo un viraje inesperado en la saga cuando Melissa McBride abandonó el spin-off de Carol y Daryl, todo apunta a que finalmente la actriz sí estará presente en esta escisión que verá la luz en otoño. Como anunció AMC en su momento, la salida de McBride se debía a la ambientación europea de la serie, que resultó incompatible para la intérprete que daba vida a Carol Peletier. Sin embargo, la cadena ya abría la puerta a su regreso más adelante: "Esperamos poder ver a Carol de nuevo en el futuro cercano".

Y ese "futuro cercano" ya ha llegado,, que actualmente tiene en emisión ' The Walking Dead: Dead City ', su propio spin-off junto a Lauren Cohan . En un reciente tuit, el también actor de ' The Boys ' se ha hecho eco de, en la cual se puede ver a McBride junto a Norman Reedus . "", reza el mensaje.

Esa expresión de júbilo va precedida de un dardo, nada velado, dirigido a todos aquellos fans que atacaron a Reedus cuando se anunció la salida de McBride, ya que le culpaban de haberla provocado él mismo. "Bueno, bueno. Lo sentimos, Norman, por haberte lanzado tanta mierda cuando pensábamos que Melissa no estaría en la serie. Caramba... Esto debe haber estado en marcha mucho tiempo. (Fue desde el principio)", asevera Morgan, dejando claro que entre los planes de AMC ya estaba reincorporar a la actriz más adelante.

Well well. We're sorry Norman... fer talking oodles of shit to you when we thought melissa wasn't doing show! Golly... this must of been in the works for ages! (Twas from start) Goddamn it's great seeing these two together! Can't wait! Xojd pic.twitter.com/yYwyTq5hAG