'The Walking Dead' ya avista el final de 'Dead City' en el horizonte, pero un poquito más lejos también se puede atisbar el debut de su siguiente spin-off. Tras la aventura por Manhattan encabezada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, quienes han vuelto a encarnar a Negan y Maggie, el siguiente en retomar su particular trama será Norman Reedus, que encabeza el elenco de 'Daryl Dixon'. Dando vida una vez más al personaje titular de esta escisión, la estrella de la franquicia se enfrentará a una odisea muy lejos de su hogar, y ya sabemos cuándo podremos acompañarle en esta travesía.

La serie centrada en Dixon, a las 21 horas. Sin embargo, esta fecha se corresponde con el debut estadounidense, pero cabe esperar que AMC+ siga unos plazos similares en España a juzgar por su actual estrategia con 'Dead City', que. En cualquier caso, el servicio de pagoacerca de una fecha concreta ni sobre una posible emisión, aunque sea única, en televisión a través de AMC España.

Llegue cuando llegue a nuestro país, 'Daryl Dixon' se desmarcara del resto de la saga al salir de las fronteras de Estados Unidos y del continente americano para trasladar su particular historia de supervivencia a Europa. Sin saber cómo, el personaje interpretado por Reedus se despierta en una playa de Francia. Por tanto, su principal objetivo durante su estancia en el viejo continente, asolado también por el apocalipsis zombi, no es otro que descubrir qué hace allí y a qué se debe su viaje transoceánico. No obstante, las conexiones que establece por el camino pueden poner en jaque que alcance esa enigmática meta.

La franquicia crece

Quien pensara que 'The Walking Dead' dejaría de caminar tras el cierre de la serie matriz no podía estar más equivocado. Desde que se produjera ese desenlace en noviembre de 2022, 'Fear The Walking Dead' regresó con la primera parte de su octava y última temporada, 'Dead City' ha llegado en pleno verano y ha despertado reacciones positivas y Daryl ha dejado todo listo para hacer lo propio a lo largo del próximo otoño. Después llegará el esperado turno de Rick y Michonne que, después de sus respectivas despedidas del universo y tras la cancelación de las películas, también contarán con su propio episodio televisivo para dar un cierre digno a sus personajes.