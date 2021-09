TUDUM, el evento global online de Netflix, ha servido para que en sus tres horas de duración la plataforma lance trailers de prácticamente todas sus series en emisión, pero también para anunciar alguna que otra cosilla interesante. Sin embargo, se ha guardado uno de los platos gordos para el final: 'The Witcher' ha renovado por una tercera temporada.

Henry Cavill y Freya Allan en 'The Witcher'

Lauren Schmidt, creadora de la ficción, ha sido la encargada de comunicar la noticia a los fans que seguían TUDUM. Y no se quedó ahí ya que también anunció que la franquicia de 'The Witcher' se expandiría con dos nuevos proyectos: una segunda película de anime inspirada en el "witcherverso", que seguirá los pasos de "The Witcher: Nightmare of the Wolf" estrenada en la plataforma este pasado verano, y una nueva serie con un perfil más familiar que estará dirigida al público infantil.

Durante el evento, Netflix también lanzó varios clips, incluidos dos con escenas inéditas de la segunda temporada: uno en el que vemos a uno de los nuevos personajes, Nivellen, el hombre maldito también conocido como la Bestia cuyo monstruoso aspecto se esconde el actor de 'Juego de Tronos' Kristofer Hivju, y otro con Ciri, papel interpretado por Freya Allan.

Además, también el gigante del streaming ha mostrado un vídeo con imágenes del rodaje de su precuela, 'The Witcher: Blood Origin', una miniserie de seis episodios protagonizada por Jodie Turner-Smith que mostrará la creación del primer prototipo de Brujo y los eventos que condujeron a la Conjunción de las Esferas, un cataclismo que tuvo lugar unos 1.500 años antes de los eventos narrados en al serie protagonizada por Henry Cavill y que provocó la fusión de los mundos de los monstruos, los elfos y los hombres para convertirse en el mundo que conocemos.

Un rodaje repleto de obstáculos

La segunda temporada, que cerró su accidentado rodaje en el pasado mes de abril, aún no cuenta con fecha de estreno oficial pero se espera que podamos ver las nuevas aventuras de Geralt antes de que finalice este año. Su camino no ha sido nada fácil dado que su producción se extendió a lo largo de más de un año debido, en gran medida, a la pandemia. De hecho 'The Witcher' fue una de las primeras producciones en notificar un contagio en su equipo. Tras varios intentos fallidos, en diciembre lograron reanudar el rodaje, pero Cavill se mantuvo apartado durante unas semanas debido a una lesión en la pierna.