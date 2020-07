Netflix encarga 'Blood Origin', la precuela de 'The Witcher'

Netflix quiere seguir sacando provecho de una de sus apuestas más ambiciosas como es 'The Witcher'. La ficción, adaptación del famoso videojuego, verá cómo su universo se expande en forma de una nueva precuela, directa para la plataforma de streaming. Ha sido la propia Netflix quien ha anunciado que están trabajando en 'The Witcher: Blood Origin'.

'The Witcher'

La nueva historia trae aires ya conocidos a la franquicia, puesto que el showrunner y productor ejecutivo será Declan de Barra, quien es guionista y productor supervisor de 'The Witcher'. Además, Lauren Schmidt Hissrich también ocupará el cargo de productora ejecutiva. "La primera vez que leí los libros de 'The Witcher' me surgió una duda: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?", se pregunta de Barra, quien asegura que la precuela "contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer brujo".

Andrzej Sapkowski, creador del universo de 'The Witcher' a través de sus novelas, también engrosa la lista de responsables de 'Blood Origin' como consultor creativo. "Es emocionante ver que el mundo de 'The Witcher' -como fue planeado desde el principio- se está expandiendo. Espero que atraiga a más fans al mundo de mis libros", explica el escritor.

Así será la precuela

'The Witcher: Blood Origin' nos lleva muchos años antes de los hechos que cuenta la serie madre, concretamente 1200 años atrás. Este mundo élfico relata una historia que se perdió en el tiempo: el origen del primer brujo y todo lo que llevó a la crucial "conjunción de esferas", momento en el que los mundos de elfos, hombres y monstruos dejaron de estar separados para ser uno solo.