Jodie Turner-Smith protagonizará la precuela de 'The Witcher'

El enorme éxito del debut de 'The Witcher' condujo a Netflix a poner en desarrollo dos spin-offs. Desde que se anunciaron los proyectos, no se había vuelto a saber nada de ellos. Hasta ahora. Y es que según informa Variety, uno de ellos, la precuela 'The Witcher: Blood Origin', habría encontrado a su actriz protagonista.

Jodie Turner-Smith

La actriz y modelo Jodie Turner-Smith, protagonista del film "Queen & Slim", encabezará el reparto de esta miniserie de seis episodios que estará ambientada unos 1200 años antes de los eventos narrados en la serie protagonizada por Henry Cavill y narrará la historia de la civilización ella antes de su caída tras la llegada de los humanos.

Turner-Smith interpretará a una guerrera llamada Éile, que fue bendecida con la voz de una diosa y deja su clan y su papel de guardiana de la reina para seguir su corazón y embarcarse en un viaje como músico nómada. Debido a un ajuste de cuentas en el continente, se ve obligada a volver al camino de la espada para buscar venganza y redención.

Antes del cataclismo

'The Witcher: Blood Origin' contará una historia perdida en el tiempo: la creación del primer brujo y los eventos que condujeron a la "Conjunción de las Esferas", un cataclismo que provocó la fusión de los mundos de los monstruos, los elfos y los hombres para convertirse en el mundo que conocemos.

Declan de Barra, guionista de la primera temporada de 'The Witcher', ejercerá de productor ejecutivo y showrunner de la miniserie junto a Lauren Schmidt Hissrich, que realiza las mismas funciones en la ficción original. Andrzej Sapkowski, escritor de la saga de libros original de "The Witcher" en la que se basa la serie de Netflix, será asesor creativo de la serie precuela.