Por Beatriz Prieto |

Casi dos años y medio después de que Pablo Motos recibiera en el plató de 'El hormiguero' a David Cánovas, más conocido como TheGrefg, el streamer ha recordado su única visita al formato de Antena 3 en un encuentro con Jordi Wild en su podcast The Wild Project. En él, el murciano reconoció no haber sido consciente de su situación hasta que no la vio después, al igual que confesó que habían contactado con él otras veces para repetir la visita.

TheGrefg, en su entrevista con Pablo Motos en 'El hormiguero'

, confesó el streamer, al abordar la razón por la que accedió a tener la entrevista, precisamente en un momento en el que la mudanza de youtubers a Andorra estaba candente. "TheGrefg en 'El hormiguero' era realmente 'traemos a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas'. Aunque bueno, me hicieron una entrevista bastante abierta, pero", apostó el murciano.

No obstante, TheGrefg vio en su visita al formato "una oportunidad para dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no ser un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa muy turbia". "Para mí, el discurso que di fue uno de los mejores que he hecho públicamente. Sorprendentemente, siendo un tema tan polémico y tan criticado, la mayoría de comentarios que fueron de sorpresa", declaró el streamer, a quien le habrían señalado entonces el hecho de que había mostrado "una parte que los medios de comunicación no se esfuerzan tanto por dar".

"Lo viví superrelajado"

"Quieren hacerte la entrevista y buscar la respuesta jugosa. Y yo en ese momento te tengo que decir que me lo preparé", admitió el murciano, antes de reconocer que "quizás no era consciente de lo importante que era ese momento para mi imagen o para la imagen general de nuestro sector", aunque sí lo fue del hecho de que "me van a preguntar por Andorra", motivo por el cual "me empecé a nutrir de muchas opiniones de Andorra, de gente que opinaba en positivo como en negativo de Andorra, e intenté hacer un mix".

"Cuando Pablo Motos me hizo la pregunta, le pedí responder de manera extendida, porque tenía toda la respuesta en mi cabeza. Me podía haber quedado en blanco", manifestó TheGrefg. El streamer desveló que "estaba tan preparado y tan tranquilo, que lo viví superrelajado", algo que cambió "cuando lo vi desde fuera": "Me dije: 'Joder, he venido a una matanza'. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos". Asimismo, el murciano compartió el hecho de que "me han invitado más, pero ya no he ido. No tengo tampoco ninguna rabia, me trataron superbien y tal, fuera de la entrevista".