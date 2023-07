'El hormiguero' promete una novedad "que va a gustar" a partir de septiembre

Por Fernando S. Palenzuela |

'El hormiguero' finalizó su temporada el 3 de julio trayendo como último invitado a Santiago Segura. Pablo Motos anunció que a partir del día siguiente ya no habría nuevas entregas del programa, pese a que se mantendrá con reposiciones en la parrilla de Antena 3. Además, aprovechó para anunciar que el regreso en septiembre será algo diferente.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

Los consejos de Pablo Motos

En los últimos minutos de programa, tras una prueba que llenó de pompas el plató, el presentador anunció: "Se acaba la temporada, volvemos en septiembre, y". De este modo, el valenciano emplazaba a la audiencia al regreso de 'El hormiguero' pasado el verano, peroque, según parece, será una de las claves de las entregas de la parte final de 2023.

La intervención de Pablo Motos en la despedida no acabó ahí, sino que quiso aprovechar para lanzar "un par de sugerencias para el verano". "En un mes hay elecciones. No permitáis que vuestra ideología le gane a vuestras amistades. Discutid de política con un amigo es más negativo que positivo. Discutid por las bravas, si llevan alioli o no, pero rebajad un poquillo la política si queréis", comentaba ante el público presente y sus colaboradores.

El segundo consejo que dio estaba relacionado con el "ayuno tecnológico", proponiendo unas horas al día en las que no se emplee el teléfono móvil: "Os vais a sorprender de cómo disfrutáis de las conversaciones, de los paseos y de mirar la vida sin una pantalla de por medio y también vais a flipar con cómo se despeja la cabeza".