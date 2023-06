Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicado que desestima la queja de Vox a 'El hormiguero' para que el programa realice una entrevista a Santiago Abascal, así como ha hecho con los líderes del PSOE y del PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente. El partido de extrema derecha denunció que el programa no estaba salvaguardando los principios de pluralismo e igualdad política durante el actual período electoral, y solicitaron por lo tanto que se les permitiese tener también un espacio en el programa de Pablo Motos. Sin embargo, la JEC ha deliberado que los programas televisivos de entretenimiento de cadenas privadas no están sujetos a las mismas limitaciones que los debates y otras entrevistas electorales.

Pablo Motos y Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero'

, el contenido emitido por las cadenas privadas que pueda tener incidencia electoral durante un período de elecciones. A estos aspectos, se considera contenido con incidencia electoral a. Así lo ha recordado la JEC en su resolución a la denuncia de Vox al programa de Atresmedia.

No obstante, la resolución también hace hincapié en que 'El Hormiguero' es un programa de entretenimiento y, por lo tanto, el principio de proporcionalidad no es aplicable al mismo. "No resulta contrario a los principios de pluralismo político e igualdad el que en este tipo de programa pueda invitarse a los candidatos de las dos formaciones políticas que mayor número de votos alcanzaron en las últimas elecciones generales", ha explicado la JEC. "Ni resulta exigible a un medio privado que un programa de esta naturaleza deba incluir a los candidatos de otras formaciones políticas, pues esa decisión forma parte del ámbito de autonomía del medio", concluía la resolución, dejando claro que el programa no estaría obligado a realizar la entrevista solicitada.

Las entrevistas de Sánchez y Feijóo en 'El Hormiguero'

Las entrevistas que 'El Hormiguero' sí ha realizado a los líderes políticos del PSOE y del PP han sido todo un éxito para el programa. La visita de Pedro Sánchez de este 27 de junio fue seguida por 2,922 millones de espectadores, el 22,8% del público. Por otra parte, La entrevista de Pablo Motos a Alberto Núñez Feijóo superó en audiencia a la del presidente del Gobierno, siendo la emisión más vista de la noche con diferencia. Acumulando un 25,9% del público, el programa se ha convertido en el más visto de la historia de 'El Hormiguero'.