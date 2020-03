Timothy Hutton, acusado de violar a una exmodelo canadiense cuando ella tenía 14 años

Sera Johnston, exmodelo canadiense, ha acusado a Timothy Hutton de haberla violado cuando ella tenía tan solo 14 años. La mujer ha relatado los hechos a BuzzFeed News, explicando con todo detalle cómo sucedió la presunta agresión sexual cuando lo conoció en un hotel de Vancouver y terminó siendo subida a la habitación del intérprete en el año 1983.

El actor, que recientemente ha trabajado en 'How to Get Away With Murder' y 'Almost Family', estuvo hablando con Johnston y sus dos amigas durante un rato, pasando este a invitarlas a unirse a él y a sus amigos al hotel en el que se encontraban. "Era como si los entretuviéramos. Éramos divertidas", relata la exmodelo. Sin embargo, y lejos de lo que hubiera pensado en un principio, la situación se volvió más oscura cuando subieron a la habitación de Hutton.

El actor les ofreció bebidas, las cuales aceptaron nerviosas, pasando a sentarse junto a Johnston. "Estaba muy cerca de mí, avanzando hacia mí, acariciando mis piernas", explica. Fue en ese momento cuando se comenzó a dar cuenta de que las cosas se estaban volviendo feas. Ella no recuerda cómo terminó en el dormitorio de Hutton, solo que fue preguntada acerca de si había tenido sexo ya y de que un amigo del actor también se metió dentro del dormitorio. Johnston comenzó a quejarse, expresando que "esto no es una buena idea" y "no creo que a mi madre le parezca bien". La afectada relata que quería marcharse, pero que no le dejaban y recibía por respuesta que "todo irá bien".

Según las declaraciones de la canadiense, este empezó a besarla en el cuello, lo cual la paralizó de miedo. Comenzó a ser desvestida mientras se sentía rígida y fría y, al terminar, Hutton se puso encima de ella y la penetró pese a las quejas de Johnston: "Por favor, no lo hagas. No puedo hacerlo. No puedo". "Fue muy doloroso, extremadamente doloroso. Horrible, absolutamente horrible", confiesa. Hutton cogió vaselina y la utilizó como lubricante. Pero ahí no acabó el horror que confiesa la exmodelo, pues el amigo que se encontraba observando todo introdujo su pene erecto dentro de la boca de la mujer. Johnston pidió que parara y aunque él continuó un par de veces, finalmente se detuvo por orden del actor, que aseguraba que "le dijo 'a ella no le gusta' o algo así, mientras terminaba de violarme".

La respuesta de Timothy Hutton

Timothy Hutton no ha tardado en responder a estas acusaciones, asegurando que todo lo que ha sido publicado es mentira. El equipo jurídico del actor ha enviado un documento de 91 páginas en las que niega los hechos, asegurando que su defendido nunca conoció a Johnston y que "no gastará un minuto más dignificando esas alegaciones que son evidentemente falsas y están diseñadas solo para extorsionarlo".

El intérprete defiende su versión basándose en la claridad con la que la mujer expresa los hechos pese a haber ocurrido 37 años atrás. "Ha aportado detalles gráficos, lascivos y atroces de un encuentro sexual que ocurrió supuestamente hace 36 años. Aunque se trata de detalles repugnantes, cualquier indecente escritor de ficción podría fabularlos". Además, se excusa en que no existen evidencias que lo apoyen, por lo que la historia está "fabricada".

Por otro lado, señalan que intentaron llegar a un acuerdo por el que Johnston recibiría 135 mil dólares, una cifra muy por debajo del millón y medio que pide . No obstante, la acusación la denegó, puesto que uno de los términos incluía la negación de Hutton por lo que sucedió. Johnston cuenta con el apoyo y la versión de una de las dos amigas que la acompañaban, quien recuerda los hechos, pero no había llegado a pensar que no se tratara de sexo voluntario. Esta mujer, además, relata que también sufrió acoso por parte de uno de los amigos del actor.