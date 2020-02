Harvey Weinstein, incrédulo con su condena: "Se reitera en que no hizo nada malo"

Tan solo unos instantes después de hacerse pública la condena a Harvey Weinstein, el productor fue ingresado en el hospital de Bellevue por fuertes dolores en el pecho, en lugar de ser transportado directamente a la prisión de Rikers Island. La razón fue la alta presión arterial y palpitaciones cardíacas que aumentaron hasta el nivel de necesitar atención hospitalaria. Arthur Aidala, uno de los abogados de Weinstein, lo ha visitado en el hospital y ha hecho declaraciones a Variety en las que ha dado datos sobre su estado de salud. Al parecer se encuentra estable y mejor incluso de lo que su abogado esperaba.

Harvey Weistein

Además, parece que el productor "todavía no cree los cargos por los que fue condenado, es muy firme con su inocencia", tal y como ha declarado su abogado". Es realista y sabe que está en un gran problema", continuaba el abogado, "pero no presenta se ha disculpado. Insiste en que no hizo nada malo y que no hizo nada en contra de la voluntad de nadie", sentencia.

Aidala, asimismo, ha querido dar su opinión sobre las dos condenas: "El cargo de Jessica Mann es ridículo. Eran novios, no fue violación forzada", comentaba sobre el cargo de tercer grado por violar a Jessica Mann en un hotel en 2013. Sobre el caso de Miriam Haley, apuntó: "El Sr. Weinstein me dijo; 'si realmente la violé, ¿por qué tendría sexo consensuando conmigo unos días después?' Eso ni siquiera sucedió".

Sus planes hasta la sentencia

Arthur Aidala desconoce cuándo Weinstein será trasladado a prisión, ya que depende de la decisión de un médico, pero sí que se hará directamente desde el hospital hasta Rikers Island. La sentencia está programada para el 11 de marzo, donde se decidirá la pena a la que se enfrenta, un máximo de 29 años. Aun así todo su equipo se mantienen esperanzados en que el número sea el mínimo posible.