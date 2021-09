Lo que necesita resolver 'Lucifer' en su temporada final

Cuando 'Lucifer' fue cancelada por Fox en su tercera temporada, seguramente pocos confiaban en que la serie siguiese adelante y, mucho menos, que alcanzase seis temporadas. Para alegría y satisfacción de sus seguidores, la ficción protagonizada por Tom Ellis y Lauren German supo resurgir de sus cenizas hasta el punto de convertirse en una de las producciones más notorias de Netflix. Ese éxito no habría sido posible sin la mezcla perfecta de humor, drama, amor y acción, la aparición de nuevos personajes como Eva o Dios, la evolución de las relaciones personales entre los protagonistas, nuevas e interesantes tramas que van más allá de los casos policiales y un elenco en estado de gracia encabezado por un siempre brillante Ellis.

De este modo, con el paso del tiempo y de las temporadas, 'Lucifer' ha demostrado ser capaz de mantener el nivel e incluso reinventarse realizando giros sorprendentes. Durante todos estos años la música tampoco ha faltado a lo largo de la serie, incluyendo un episodio musical especial bien ejecutado y que aportó frescura, emotividad y diversión. Todos estos ingredientes forman la fórmula del éxito de esta ficción, pero aunque ha recibido el respaldo de los suscriptores de la plataforma de vídeo bajo demanda a nivel global, nada es eterno y ha llegado el turno de despedirnos para siempre de Lucifer Monrnigstar y Chloe Decker. Antes de enfrentarnos al último episodio, con motivo del estreno de la sexta y última temporada de 'Lucifer', queremos repasar las claves y las incógnitas que debe resolver la ficción de Netflix en su despedida.

1 ¿Cómo será Lucifer como sucesor de Dios?

Lucifer Morningstar (Tom Ellis) en 'Lucifer'

La segunda parte de la quinta temporada de 'Lucifer' estuvo centrada en el enfrentamiento entre Lucifer y Michael, que protagonizaron una espectacular batalla para ver quién se hacía con el puesto de sucesor de Dios. Tras una dura pelea cuerpo a cuerpo con algún que otro momento de mucha tensión y drama, finalmente Lucifer lograba el honor de tomar el testigo de su padre, dejando en el aire cómo será su nueva vida ejerciendo las labores de Dios.

Hasta que consiguió su objetivo, lo cierto es que Lucifer estaba muy decidido a conseguir ese puesto e hizo todo lo posible para llegar hasta ahí, incluida una campaña de captación de votos entre sus hermanos. Por estos motivos, no es de extrañar que en la última secuencia de la temporada anterior alzara la espada de Azrael con gran emoción y se mostrara muy contento al saber que él era el elegido. Sin embargo, ¿logrará estar a la altura? ¿Podrá compaginar sus nuevos quehaceres con su relación de pareja? ¿Tendrá que abandonar la Tierra para siempre?

2 ¿Es Chloe inmortal?

Chloe (Lauren German) y Lucifer (Tom Ellis) en la sexta temporada de 'Lucifer'

La batalla entre Lucifer y Michael tuvo como consecuencia la muerte de Chloe. Antes de llegar a ese punto, siguieron un plan que parecía infalible, pero cuando habían conseguido arrebatarle al hermano gemelo de Lucifer la llave para encender la espada, la inspectora era asesinada por Michael. Lucifer corrió hacia ella cuando se dio cuenta de la situación, pero no pudo hacer nada para evitar ser testigo de cómo el amor de su vida moría entre sus brazos. La única solución para recuperarla era que Lucifer volase hasta el Cielo, aunque eso implicara sacrificarse.

Para sorpresa de todos, Lucifer logró llegar hasta el Cielo sin hacerse cenizas. El secreto de cómo pudo lograr su propósito reside en el anillo de la inmortalidad de Lilith que lucía en su mano. Allí se reencontró con Chloe y le entregó la sortija para que pudiese regresar a la Tierra con vida tras declararle su amor y confesar que la elegía a ella. Sabemos que Chloe resucitó gracias a ese anillo pero, ¿significa eso que ahora Chloe es inmortal para siempre? ¿Podría morir de nuevo si se quita el anillo?

3 ¿Cuál será el futuro profesional de la inspectora Decker?

Chloe Decker (Lauren German) en 'Lucifer'

Tras varios años contando con Lucifer como su asesor en los diferentes casos policiales, Chloe Decker decidió que había llegado el momento de devolverle el favor. De este modo, la inspectora comunicó a sus compañeros de trabajo que abandonaba el cuerpo de policía. La excusa oficial es que se mudaba con Lucifer para ayudarle con su negocio familiar, pero la realidad es que Chloe quiere estar al lado de Lucifer y ayudarle en sus tareas como Dios.

La renuncia de la inspectora fue en firme. De hecho, en el último episodio de la anterior temporada ya le vimos trabajar codo con codo con Lucifer para vencer a Miguel. Sin embargo, Chloe se hizo policía siguiendo los pasos de su padre y se esforzó mucho hasta convertirse en inspectora, por lo que renunciar a algo que te ha costado tanto conseguir no es una tarea sencilla para nadie. ¿Logrará adaptarse a su nueva vida con Lucifer? ¿Sabrá estar alejada de la comisaría y de las investigaciones?

4 ¿Darán un paso más en su relación Maze y Eva?

Eva (Inbar Lavi) y Maze (Lesley-Ann Brandt) en la sexta temporada de 'Lucifer'

Las dudas asaltaron a Maze por culpa del miedo repentino que sintió ante la posibilidad de perder a Eva si esta moría. Ese temor provocó que la demonio diera por acabada la relación terminando así con cualquier vínculo con la mujer a la que amaba. Sin embargo, el fallecimiento de Daniel y las certeras palabras de Linda le hicieron recapacitar y darse cuenta de que ese miedo es fruto del amor que se tiene hacia los demás, por lo que es algo totalmente normal y natural. Hasta ahora su carencia de alma le había dificultado tener este tipo de sentimientos, por lo que tampoco podemos culparla.

Así pues, tras hacerse pasar por Steve en una red social para ligar, Maze consiguió una cita con Eva en la que pudo confesar sus sentimientos y ambas se reconciliaron. Con todas las dudas aclaradas y los temores superados, el futuro parece claro para la pareja, aunque todavía nos queda por saber en qué punto se encuentran y si están dispuestas a llevar su relación hasta el siguiente nivel. ¿Asistiremos a la boda de Maze y Eva en la última temporada?

5 ¿Logrará Amenadiel convertirse en policía?

Amenadiel (D.B. Woodside) en 'Lucifer'

En la quinta temporada Ameadiel se replanteó su futuro tras comprender que su lugar y el de su familia estaba en la Tierra. Desde ese instante luchó por encontrar qué era lo que le hacía sentirse realizado. Finalmente descubrió que ayudar a los demás y detener a los malos era lo que de verdad quería hacer. Por este motivo, decidió que formar parte del cuerpo de policía de Los Ángeles sería su salida profesional.

Sin embargo, al acudir a Daniel en busca de consejo y ver su reacción ante su confesión, comenzó a dudar de que fuese una buena decisión. Si su mejor amigo, que además es inspector, pensaba que era una mala idea y no confiaba en sus posibilidades, ¿quién lo iba a hacer entonces? No fue hasta el funeral de Daniel cuando Ella le confesó a Amenadiel que su amigo había presentado su solicitud para la Academia en su nombre y sin decirle nada. Ahora que sabe que Daniel sí creía que puede ser un gran policía, ¿seguirá adelante para cumplir su sueño y honrar la memoria de su amigo?

6 ¿Funcionará la relación entre Ella y Corbett?

Corbett (Scott Porter) y Ella (Aimee García) en la sexta temporada de 'Lucifer'

Después de su sonado fracaso amoroso con el periodista que resultó ser un asesino, Ella parecía que había aparcado por un tiempo la intención de encontrar al amor de su vida. No obstante, para devolverle la ilusión y la esperanza, Daniel insistió varias veces para intentar convencerla para que conociera a Carol Corbett, su antiguo compañero de la Academia que había regresado a la ciudad después de alejarse para ocuparse del cuidado de su madre enferma.

Aunque Daniel estaba convencido de que encajarían a la perfección, Ella se negó en rotundo. A pesar de todo, la muerte de Daniel les terminó uniendo porque fue en el propio funeral en el que Ella y Carol acabaron conociéndose en persona, un encuentro en el que pudimos ver cierta química. De hecho, Ella le pidió que le reservara un asiento a su lado, cediendo al deseo de Daniel. Desde entonces las puertas quedaron abiertas y cualquier cosa podría pasar. ¿Habrá encontrado Ella por fin a su media naranja?

7 ¿Cuáles serán las consecuencias de la muerte de Daniel?

Amenadiel (D.B. Woodside) y Daniel (Kevin Alejandro) en 'Lucifer'

Olvidar la muerte de Daniel Espinoza no va a ser nada sencillo, pero mucho menos podremos borrar de nuestra mente el momento en el que Trixie llega al hospital y conoce la trágica noticia. Todos van a sufrir esta pérdida porque al final se habían convertido en una gran familia, pero la principal perjudicada va a ser la pequeña, que va a tener que crecer sin la presencia de su padre.

Además, Amenadiel tenía una relación casi de hermano con él y la esperanza de compartir trabajo algún día. Evidentemente, ya no podrán resolver crímenes o atrapar criminales juntos, por lo menos físicamente, aunque todavía tiene la opción de acudir a él en busca de consejos y apoyo. No obstante, tendrá que ir hasta el infierno, al no ser que encuentren la manera en la que Daniel pueda enfrentarse a su culpa y cruce la puerta para ir al Cielo, tal y como hizo Lee Garner. Además, en las imágenes promocionales hemos visto que Dan seguirá presente en los nuevos episodios. ¿Cómo harán para justificar que Daniel vuelva a aparecer?