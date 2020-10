'The Walking Dead: World Beyond', una ampliación del universo no necesariamente adolescente

'The Walking Dead' continúa expandiendo su universo con el estreno de 'TWD: World Beyond', el segundo (que no último) spin-off de la franquicia de muertos vivientes. Estrenado este domingo en Estados Unidos, los fans de la saga podrán disfrutarlo en España este mismo lunes 5 de octubre a las 22:10 h en AMC, SundanceTV, DARK y XTRM.

Con él, sus creadores Scott M. Gimple y Matthew Negrete pretenden abordar el apocalipsis zombie desde un prisma adolescente, centrando las tramas en la primera generación de jóvenes que se ha criado en esta nueva normalidad (la de los caminantes, ¿cuál si no?). Promete, a su vez, ampliar el universo de la serie original, ir más allá de las pequeñas comunidades que estamos acostumbrados a ver y dar explicación a grandes enigmas de la mano de la Civil Republic Military (CRM), el nuevo orden que domina en buena parte de Estados Unidos. Sin embargo, el inicio de la serie da al traste con este planteamiento.

Los cuatro protagonistas de 'The Walking Dead: World Beyond'

En "Brave", el piloto de 'World Beyond', conocemos a Iris (Aliyah Royale) y Hope Bennet (Alexa Mansour), las dos hermanas protagonistas. Son como la noche y el día: mientras la primera es uno de los miembros más activos de Campus Colonny, la comunidad de 9.600 personas en la que viven, la otra atraviesa una etapa rebelde motivada por la ausencia de sus padres. Su madre murió la noche en que estalló el apocalipsis y se quedaron solas con su padre, un científico que las abandonó recientemente para poner sus conocimientos al servicio de la CRM.

Desde entonces las ha tutelado Felix (Nico Tortorella), uno de los miembros de seguridad de la colonia, que de joven fue rechazado por su propia familia tras descubrir que es homosexual. La vida de todos ellos da un vuelco con la llegada de un grupo de la CRM que promete integrar a la comunidad en su organigrama. Liderados por Elizabeth (Julia Ormond), sus intereses son cuestionados desde el principio y las dos hermanas deben tomar una radical decisión junto a sus nuevos amigos Silas (Hal Cumpston) y Elton (Nicolas Cantu).

Un spin-off adolescente que no es una serie teen

Que nadie espere tramas de instituto, desamores y amistades traicionadas aunque los cuatro grandes protagonistas de 'World Beyond' sean adolescentes. Iris, Hope, Silas y Elton no se comportan como los alumnos de 'Física o química' y sus preocupaciones se parecen más a las que podrían tener los personajes originales de 'The Walking Dead'. Vale que los conflictos de criarse en un mundo que se cae a pedazos son comprensiblemente distintos a los white people problems de Las Encinas de 'Élite' pero, ¿no era la adolescencia el atractivo de este nuevo spin-off, así como su punto diferencial? Quizás hay quien agradece la ausencia de enredos teen, pero al final va a resultar que Rick y compañía no son mucho más complejos que un puñado de adolescentes rabiosos.

Huck y Felix, el punto más adulto de 'World Beyond'

El piloto recae en los errores de sus predecesoras y, como si de un capítulo de mitad de temporada se tratara, peca de ritmo lento y exceso de diálogos insulsos. 'World Beyond' recuerda a la saga 'TWD' más por las caminatas campo a través que por las luchas con los caminantes, que brillan por su ausencia en el primer episodio. Sus inicios se ofuscan en profundizar en unos personajes que de entrada no conocemos y de los que acabamos sabiendo más de su pasado que de su presente.

La CRM y la diversidad, puntos positivos

Lo que salva esta nueva entrega y puede capturar a los espectadores de siempre, pese a las dificultades para ganar nuevos adeptos, son las nuevas posibilidades que abre la CRM y Elizabeth, la líder que se nos presenta. En solo dos temporadas, sus creadores prometen abordar un sistema político y organizativo a nivel nacional, por lo que no queda otra que pisar el acelerador en los episodios venideros. A todo buen fan del género distópico le gusta ahondar en la creación de los sistemas que surgen cuando nuestra sociedad colapsa, más aún si dan respuesta a incógnitas que se arrastran desde hace tiempo en 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead', como el destino de Rick (Andrew Lincoln).

Por otro lado, hay que reconocer el ejercicio de diversidad que realiza 'World Beyond', más aún considerando que pertenece a un universo que la industria ha dirigido siempre hacia un público masculino, o lo que entiende por él. Aquí no hay machos alfa, el liderazgo y protagonismo se reparte entre dos mujeres aliadas y, además, racializadas. La villana también es femenina, y además de mediana edad. Y, el único integrante mínimamente sexualizado de la ficción, es un chico gay que rompe con el arquetipo homosexual en televisión. En este caso, 'World Beyond' sí es diferente.