Toni Acosta parodia a Yolanda Díaz y propone un ERCE a favor de los cumpleañeros confinados

La ausencia de vida social debido al confinamiento ha llevado a cancelar cualquier tipo de celebración, como los cumpleaños. Desde que el 14 de marzo Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, ninguna de las personas nacidas desde aquel día ha podido realizar una fiesta de cumpleaños con todos sus amigos, familiares y compañeros. Pero Toni Acosta tiene la solución para esto.

Qué bien se explica nuestra #ToniAcosta con esto del 'ERCE'. Esta noche, nuevo programa de #ElGrupo. A las 2.30h de la madrugada en @La_SER y a las 9.00h del sábado en Youtube. pic.twitter.com/nOGjqJKq0b — El Grupo (@LasDelGrupo) April 10, 2020

La actriz se ha hecho viral en redes sociales a causa de un vídeo promocional sobre su programa de La SER "El Grupo". En él, parodia a Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, a raíz de su comparecencia el 2 de abril para explicar los datos del paro y cómo estos se habían visto afectados por la crisis y por la implementación de los ERTE. Sin embargo, Acosta lo versiona para recalcar la importancia del ERCE: Expediente de Regulación de Cumpleaños Encerrados.

La cómica asegura que junto a sus compañeros, entre los que se encuentra Silvia Abril, ha tenido una "idea brillante". "A ver si yo me sé explicar porque hay mucha gente que me pregunta", comienza con tono de broma. "No es que no compute como un cumpleaños porque a ti te encerraron en marzo y estamos en abril, entonces si tu cumpleaños es ahora pues sí computa porque es el paso del tiempo", explica. "Esta idea nos la quieren emular en toda Europa".

Cumpliendo años con los escorpio y sagitario

La medida que promueve Toni Acosta es posponer los cumpleaños para que los cumpleañeros confinados puedan tener una celebración similar a la de aquellos nacidos en enero o febrero. "Sí computa, pero no figura, no. No figura como cumpleaños si se retrasa a final de año", recalca. "Las personas que son tauro, aries y géminis van a pasar a celebrar su cumple cuando todo esto acabe y puedan celebrar una fiesta con los escorpio y los sagitario. Tengo los datos, son 365.000 personas que cumplieron antes del encierro y es que no puede valer lo mismo".