'Toy Boy' confirma su segunda temporada y anuncia parte del reparto

'Toy Boy' se ha convertido en un éxito inesperado tras su discreto paso por Antena 3. El 25 de septiembre de 2019 se estrenó en abierto esta ficción de 13 episodios que concluiría a finales de año con una media de 8,4% de cuota de pantalla. Aun así, entró a formar parte posteriormente del catálogo de Netflix, donde encontró muchos más seguidores, llegando a estar en el Top 10 de la plataforma en varios países, incluyendo España.

Los strippers de 'Toy Boy'

Viendo este fenómeno, era de esperar que Atresmedia o Netflix apostaran por una segunda temporada intentando repetir un éxito similar al de 'La Casa de Papel', que su paso en abierto pasó desapercibido, pero fue un boom a nivel mundial, dando luz verde a una acertada renovación. Los rumores han ido acrecentando hasta que en julio de 2020, César Benítez, presidente y productor de Plano a plano, adelantó que estarían preparando una nueva tanda de episodios con los dos grupos antes mencionados.

Pero todavía no había confirmado. Podría ser un proyecto que no llegara a salir adelante. Sin embargo, durante la octava edición del Cinefan Festival de Úbeda, el equipo de esta serie ha acudido para charlar de anécdotas del rodaje y uno de sus directores, Javier Quintas, ha confirmado que sí que habrá segunda temporada. Dicho esto, no ha querido avanzar nada de las nuevas tramas, pero sí que se ha lanzado a decir quién del equipo artístico seguirá adelante.

Los que seguirán en 'Toy Boy'

Durante la charla que ha dado el equipo de 'Toy Boy', Quintas ha confirmado qué cinco personajes continuarán en su segunda temporada. Se trata de los que dan vida a los strippers de la serie: Óscar (Carlos Scholz), Jairo (Carlo Costanzia Jr), Hugo (Jesús Mosquera), Germán (Raudel Raúl Martiato) e Iván (Jose de la Torre). Otros actores, como Javier Mora o Pedro Casablanc todavía no habrían recibido ninguna información al respecto, pero eso no significa que no puedan estar en la siguiente temporada, al igual que el resto de intérpretes.