'Toy Boy' triunfa en Netflix y se convierte en la serie más vista en España

La opacidad en cuanto a datos de consumo se refiere han sido siempre habitual en Netflix. La plataforma de streaming internacional nunca ha querido revelar oficialmente demasiadas cifras respecto a la cantidad de usuarios que consumen sus productos, pero poco a poco, vamos conociendo más datos concretos del éxito (o no) de sus diferentes apuestas. Precisamente, una de las últimas novedades en la interfaz de la misma es la posibilidad de conocer cuales son los diez productos más vistos diariamente en cada país. Gracias a esta novedad podemos comprobar cada día las series o programas que están más de moda en cada territorio, algo que nos está dando muchas sorpresas y que revela el tipo de producto que gusta más entre los espectadores.

Lo más visto en Netflix España

De estos datos se desprende que la ficción española gusta, y mucho en Netflix. Entre los productos más consumidos a diario en la plataforma en nuestro país se encuentran 'Las chicas del cable' de Bambú Producciones y 'Vivir sin permiso' de Mediaset España y Alea Media. Pero junto a ellas, ahora también sobresale 'Toy Boy', la apuesta de ficción de Atresmedia Televisión. Tras incorporarse al catálogo de Netflix, la serie protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza se ha convertido en un auténtico éxito y es ya uno de los productos más consumidos en la plataforma de streaming, tanto en nuestro país como en otros territorios más allá de nuestras fronteras.

En el Top10 en España y otros países

Tras estar durante varios días en el Top10 de nuestro país, este viernes 6 de marzo, 'Toy Boy' se ha coronado como lo más visto de Netflix en España; es el producto más consumido de la plataforma. La ficción comparte los primeros puestos con 'Esta mierda me supera' y los nuevos episodios de 'Altered carbon'. Paralelamente, la serie ha conseguido ser también número uno en Marruecos y Brasil, mientras que en Argentina y Costa Rica también se sitúa entre lo más seguido. Parece que el thriller erótico producido por Plano a Plano ha despertado el interés internacional y no son pocos los espectadores que han decidido darle una oportunidad en Netflix. 'Toy Boy' ha iniciado así una segunda vida, esta vez de forma mundial. De ello se han hecho eco algunos de sus intérpretes en redes sociales. Cristina Castaño por ejemplo ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo recibido esta semana. "Me llegan muchos mensajes de todas las partes del mundo donde ya se puede ver 'Toy boy' y me hace muy feliz que os esté gustando".

José de la Torre y Jesús Mosquera, semidesnudos en el final de 'Toy Boy'Atresmedia

En Antena 3 no funcionó

Con este buen rendimiento en Netflix, Atresmedia ha conseguido de nuevo darle una segunda vida a una de sus series. En este caso, cabe recordar que 'Toy boy' no logró ni mucho menos el rendimiento esperado en su emisión en lineal ya que los trece episodios emitidos en el prime time de Antena 3 anotaron una media del 8,4% de share y 1.128.000 espectadores; unos datos por debajo de la media de la cadena. Ahora, aunque no tenemos datos concretos de visionado en Netflix, parece que el rendimiento está siendo mejor del esperado y en la plataforma sí ha logrado despertar el interés del público. Además, con esto parece que se demuestra una vez más que la forma de consumo de ficción ha cambiado entre el público; ahora el espectador elige de una forma más masiva cuándo quiere ver sus series favoritas y lo hace sin publicidad.

Segunda vida a sus ficciones

En cuanto a darle una segunda vida a sus ficciones, son muchos los ejemplos que encontramos en el catálogo de Atresmedia. Por ejemplo, la cadena ha alcanzado acuerdos con plataformas como Netflix para incorporar 'Fariña', '45 revoluciones', 'Tiempos de guerra' o 'Vis a vis', entre muchas otras. Paralelamente, algunos de sus éxitos han contado con secuelas en otras cadenas y plataformas ('Vis a vis' en FOX España y 'Velvet' en Movistar+) mientras que hay infinidad de adaptaciones en todo el mundo de sus apuestas más míticas. También existen ya reboots de productos de Antena 3 como 'El internado' en Amazon Prime Video y es también imposible no hablar de 'La Casa de Papel', que tras arrasar en Netflix fue renovada automáticamente en la plataforma y es ya la serie de habla no inglesa más vista en todo el planeta.