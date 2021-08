Las series de televisión protagonizadas por adolescentes tuvieron su máximo apogeo a finales de los años noventa, cuando ficciones como 'Compañeros' o 'Nada es para siempre' acaparaban todas las miradas y sus protagonistas se convertían en los rostros principales de las revistas juveniles de moda en nuestro país. Este tipo de producciones surgieron en un intento de imitar el éxito de series internacionales como 'Los Rompecorazones', 'Sensación de vivir' o 'Salvados por la campana'. Sin embargo, en España, la ficción que sentó las bases fue 'Al salir de clase', estrenada el 8 de septiembre de 1997.

Tras cinco temporadas en antena y una gran cantera de actores y actrices, en julio del año 2002 la ficción abandonaba la parrilla de Telecinco despidiéndose como una de sus producciones más exitosas. Emitir episodios de forma diaria durante tanto tiempo no es una tarea sencilla, motivo por el que los guionistas tuvieron que dar mucha rienda suelta a su imaginación e inventar historias de todo tipo para mantener pegados a la pantalla a los espectadores. De este modo, en sus más de mil capítulos la serie nos dejó momentos de lo más impactantes que en muchas ocasiones rozaban el surrealismo, por lo que desde FormulaTV queremos recordar algunas de las tramas más absurdas de 'Al salir de clase'.

1 La mano negra

Matilde (Ana María Vidal) fue la mano negra en 'Al salir de clase'

Si hablamos de historias absurdas y llenas de misterios de lo más locos no podemos pasar por alto la trama de la mano negra. Durante varios episodios los estudiantes del Siete Robles fueron amenazados a través de varias notas que aparecían por el instituto y que desvelaban los secretos más oscuros e íntimos de los alumnos. En ningún momento se mostraba quién era la persona artífice, solo dejaban que los espectadores viesen una mano negra que se dedicaba a colgar las famosas notas por las paredes y los tablones de anuncios del centro. Para sorpresa de todos, la autora fue Matilde (Ana María Vidal), la secretaria del instituto. Ella misma se encargó de confesar la verdad intentando poner fin a una guerra que no se quedó ahí y que continuó cuando Eva (Paz Gómez) tomó el relevo y siguió el legado de la mano negra como la nueva antagonista.

2 El cantante enmascarado

Quique (Jesús Cisneros) era el cantante enmascarado en 'Al salir de clase'

En los primeros episodios de 'Al salir de clase' disfrutamos con la música de los Silvanos, banda liderada por Álex (Sergio Villoldo). El grupo se reunía muy a menudo en su local de ensayos para practicar y disfrutar de ratos de buena música. Hasta aquí nada extraño, mucho menos entre varios jóvenes que buscan triunfar haciendo lo que más les gusta. Sin embargo, el cantante del grupo era una persona muy misteriosa que acudía a los ensayos con una máscara ocultándole el rostro, por lo que nadie conocía su identidad, ni sus propios compañeros. Cuando terminaba de cantar se marchaba por donde había venido y al resto no parecía importarle mucho no saber con quién compartían instrumentos y espacio porque no ponían mucho esfuerzo en descubrirle. No fue hasta pasados unos cuantos episodios cuando decidieron cerrar la trama y desvelar que debajo de esa máscara se encontraba Quique (Jesús Cisneros), el dueño del Twister.

3 La banda del bate

La banda del bate de 'Al salir e de clase'

Para añadir más acción y violencia a la serie decidieron incorporar una trama centrada en la conocida como banda del bate. Este grupo estaba formado por varios jóvenes que se dedicaban a dar palizas con bates de béisbol a cualquier persona que se cruzara en su camino y que no fuese de su agrado, especialmente si eran mendigos u homosexuales. Con esta banda trataron de mostrar el lado horrible del ser humano cuando solo entiende de prejuicios, ignorancia, odio e intolerancia, pero fue tal la brutalidad que quisieron mostrar que muchas de las secuencias centradas en esta trama desentonaban con el resto de la serie. De hecho, Nico (Rodolfo Sancho) fue víctima de uno de los arrebatos de ira de este grupo, recibiendo una paliza bestial que le dejó en silla de ruedas. Como curiosidad, uno de los integrantes de la banda estaba interpretado por el cantante Dani Martín.

4 Inma y los espíritus

Inma (Diana Wrana) y Jero (Félix Gómez) en 'Al salir de clase'

Los fantasmas y los espíritus también tuvieron su protagonismo en 'Al salir de clase'. En concreto, la serie contó con una trama en la que Inma (Diana Wrana), hermana de Guillermo (Hugo Silva), afirmaba que su casa estaba habitada por fantasmas. Teniendo en cuenta su historial de mentirosa compulsiva, a excepción de Jorge (Álex Cueva), el resto prefería no creer ni una sola de sus palabras, tomándola más bien por loca. Cansada de cuadros que se caían solos y de puertas que se abrían y se cerraban de forma repentina y brusca, la joven decidió hacer una ouija con algunos de sus amigos en una sesión en la que se llevaron algún que otro susto. Sin embargo, todos estos sucesos aparentemente paranormales tenían una explicación de lo más original. Los guionistas resolvieron esta trama argumentando que en esa casa murió un gato por culpa de un escape de gas, por lo que su espíritu todavía permanecía entre los nuevos inquilinos.

5 Triki y la secta

Triki (Javier Pereira) estuvo en una secta en 'Al salir de clase'

Para cumplir con el tópico de que la mayoría de los adolescentes son fácilmente manipulables los guionistas crearon una trama centrada en una secta. La víctima fue Triki (Javier Pereira), que sucumbió a la persuasión de Tomé (Manu Fullola) para formar parte de una secta. Viendo dónde se había metido y teniendo en cuenta que estaba enamorada de él, Ángela (Leticia Dolera) hizo todo lo posible por ayudarle a salir de ahí, incluso llegó a introducirse en la misma organización ella también con tal de salvarle. La joven contó con la ayuda de Tomé, que recibió una paliza que le hizo darse cuenta de que todo había sido un error. A raíz de esa circunstancia puso todos sus esfuerzos en ayudar a que Triki saliese de la secta antes de que pudiese pasar algo peor.

6 El profesor asesino

Alberto Roca fue Fernando en 'Al salir de clase'

Varios fueron los antagonistas y villanos que tuvo 'Al salir de clase', pero pocos tan malvados como Fernando (Alberto Roca), el profesor de Lengua y literatura del Siete Robles que causó el terror entre sus alumnos. Él fue el culpable de la muerte de María (Carmen Morales), a la que asesinó después de escapar del psiquiátrico en el que había sido ingresado cuando se descubrió que violó a María e intentó lo mismo con otras estudiantes. Al más puro estilo de "Scream" o "Sé lo que hicisteis el último verano", en su regresó volvió a provocar el desconcierto cuando se dedicó a intentar secuestrar y a matar a otros jóvenes escondido bajo una máscara que ocultaba su identidad. Finalmente desapareció al caer por una cascada cuando iba en una lancha motora.

7 La venganza de Claudia

Bea Segura fue Claudia en 'Al salir de clase'

La primera vez que vimos en acción a Claudia (Bea Segura) nada hacía presagiar que detrás de ese rostro tan inocente había una adolescente con mucha sed de venganza. Su única intención era vengar la muerte de María, de la que era hermana. Así pues, su llegada estuvo marcada por mucho rencor y por la voluntad de hacerles pagar a Turbo, Sergio, Nadine y compañía todo el padecimiento que había sufrido María durante todos esos años que había sido su compañera. Aunque sus acciones y movimientos eran predeterminados y estaban perfectamente calculadas, consiguieron descubrir quién era y lograron convencer a la joven de que ninguno de ellos era el responsable del atropello que causó la muerte de su hermana, zanjando así una venganza que se quedó en papel mojado.

8 La perversa exnovia de Jero

Jero (Félix Gómez) y Rita (Vanessa Lozano) en 'Al salir de clase'

El tramo final de 'Al salir de clase' tampoco estuvo exento de tramas absurdas. En este caso, eligieron la boda de Jero (Félix Gómez) y Álex (Daniela Costa) como evento para despedir por todo lo alto la serie, sin embargo, hasta llegar a este desenlace la pareja tuvo que superar varias adversidades. Las más compleja y surrealista fue la amnesia que el novio sufrió tras un accidente, momento en el que hizo acto de presencia Rita (Vanessa Lozano), su exnovia que quiso aprovechar la situación para intentar reconquistarlo en una venganza perfectamente planificada. Jero logró descubrir la verdad a tiempo, pero Rita no se dio por vencida e intentó asesinarlo e incluso secuestró a Álex el mismo día del enlace para acudir a la iglesia en su lugar.

9 Las surrealistas actuaciones musicales en el CBC

Christina Aguilera en 'Al salir de clase'

La música formó un parte importante de 'Al salir de clase' desde sus inicios. Su banda sonora sigue siendo una de las más recordadas y, además, a raíz de la serie surgieron grupos musicales como Silvanos, Radar o Tess. No obstante, lo que más llamó la atención de los espectadores fueron todos esos artistas de renombre que se dejaron ver por la ficción en un local cercano al Siete Robles. Aprovechando la existencia del local CBC (Chico Busca Chica), cantantes de la talla de Christina Aguilera, The Moffatts, Jennifer Lopez, Bon Jovi, Anastasia, Chayanne, Shania Twain, Paulina Rubio, N Sync, Juanes o Roxette actuaron como invitados, apariciones de lo más sorprendentes teniendo en cuenta la repercusión a nivel internacional de cada uno de ellos. De hecho, hoy en día sería casi impensable que artistas tan famosos como ellos aparecieran en una ficción española emitida en horario de sobremesa.