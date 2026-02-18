'Trivial Pursuit' se independiza en la noche de los viernes con un maratón de cinco entregas

Por Redacción | |

Radiotelevisión Española ha decidido mantener 'Trivial Pursuit' en solitario en su prime time de los viernes en La 1 tras su estreno junto a 'Cifras y letras', que regresa a La 2. La pública apuesta por este tipo de concursos como parte de su estrategia para ofrecer entretenimiento familiar en la franja de máxima audiencia. La emisión de 'La noche de aprender jugando' incluye cinco programas de estreno que buscan fidelizar al público en el horario estelar de los viernes.

Egoitz Txurruka conduce 'Trivial Pursuit', la apuesta por el entretenimiento familiar de La 1

En su estreno, 'Trivial Pursuit' registró un promedio de 838.000 espectadores y un 7,9% de share con su primera entrega, mientras que 'Cifras y letras' reunió a 1.023.000 espectadores y un 8,8% de share como telonero en La 1. Estos datos muestran un comportamiento esperanzador para el concurso, que refuerza la franja de los viernes, mejora los datos de cine y limita el impacto de 'El desafío' y '¡De viernes!' en la competencia. Con la llegada de este formato, el talent show de Antena 3 pierde 1,1 puntos y el programa del corazón de Telecinco baja 0,8 puntos en una semana.

'Trivial Pursuit' ha vivido varios cambios desde su anuncio inicial. RTVE lo presentó a comienzos de junio como un programa diario de lunes a viernes, probablemente en horario de tarde, pero la planificación se fue modificando y el formato apareció asociado tanto a La 2 como a La 1. En septiembre se incluyó entre las novedades de La 1 para la temporada que fue presentada en el FesTVal de Vitoria, aunque en febrero la cadena decidió ubicarlo en La 2, con un estreno previo en La 1 en una noche especial junto a 'Cifras y letras'. Tras esa experiencia, la Corporación ha optado por mantenerlo en La 1 al menos durante esta semana.

Aitor Albizua y Egoitz Txurruka son los conductores de 'Cifras y letras' y 'Trivial Pursuit', respectivamente

Así es 'Trivial Pursuit'

RTVE ha reforzado en los últimos años su apuesta por los concursos en prime time, con formatos de éxito como ' The Floor ', que buscan combinar espectáculo, participación y entretenimiento intergeneracional. 'Trivial Pursuit' se suma a esta estrategia, aportando una alternativa al cine y los programas de retos o de crónica rosa,

Producido por Satisfaction Iberia, 'Trivial Pursuit' mantiene intacta la esencia del juego de mesa: seis categorías de preguntas, los icónicos "quesitos" y el objetivo de alcanzar el centro del tablero. La puesta en escena combina ritmo ágil y con unos contenidos aptos para todos los públicos, trasladando la tensión estratégica del juego al plató e invitando a la participación desde casa.

Al frente del concurso está Egoitz Txurruka, conocido como Txurru, presentador con trayectoria en ETB, que ya debutó en La 1 con el especial de fin de año. Su perfil cercano y versátil encaja con el espíritu del programa de Radiotelevisión Española. Su próxima cita con la audiencia será el viernes 20 de febrero de 2026 desde las 21:45 hasta la 01:25 horas con cinco entregas de 45 minutos de duración.