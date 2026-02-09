TVE pone fecha a 'Trivial Pursuit', respaldado por el salto de 'Cifras y letras' a La 1

Por Fernando S. Palenzuela |

Después de muchos meses anunciado como una de las apuestas fuertes de Televisión Española, e incluso habiendo tenido una presentación en el FesTVal, 'Trivial Pursuit' ya tiene fecha de estreno. Tras triunfar con 'The Floor' en la noche del miércoles, la cadena sigue apostando por los concursos de corte familiar para rellenar los huecos de su parrilla.

El formato presentado por Egoitz Txurruka, fichaje de RTVE para ampliar su cantera de presentadores, se estrenará el viernes 13 de febrero a las 22:50h. Será el vasco el encargado de cumplir la función de maestro de ceremonias de este concurso que se basa en el popular juego de mesa. Los concursantes tendrán que resolver preguntas de diferentes categorías para llegar al centro y obtener el gran premio.

Aitor Albizua y Egoitz Txurruka, presentadores de 'Cifras y letras' y 'Trivial Pursuit', respectivamente

Sin embargo, Televisión Española ha planteado el estreno de 'Trivial Pursuit' como "la noche de aprender jugando". El concurso estará apoyado por 'Cifras y letras', el espacio estrella de La 2 que se emite cada noche en el access prime time. Por una vez, Aitor Albizua, Elena Herráiz y David Calle saltarán a la cadena principal para servir de teloneros a su compañero de cadena.

35 años de 'Cifras y letras'

Emisión de 'Cifras y letras'

El movimiento de 'Cifras y letras' a La 1 por esta noche. El formato se estrenó en 1991 en La 2, donde tuvo a Elisenda Roca como presentadora. Allí estuvo durante cinco años en activo, antes de pasar a algunas cadenas autonómicas.

Durante la rueda de prensa de las novedades de La 2, Sergio Calderón ya avisó de que el estreno de 'Trivial Pursuit' se produciría unido a esta celebración. Ese mismo día, Albizua señaló la felicidad que siente "con estos dos años de la vuelta a La 2 de 'Cifras y letras' y que tanta gente juegue".