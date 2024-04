Raoul gana la gala 3 de 'Tu cara me suena 11' con un Harry Styles "bastante perfecto"

Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Tu cara me suena 11' vio la luz en Antena 3 la noche del viernes 26 de abril, con nuevas imitaciones por parte de sus concursantes y la visita de Blanca Paloma, quien debutó en el programa imitando a la gran Sara Montiel. Como cada semana, la gala concluyó con la proclamación de un ganador, que resultó ser Raoul Vázquez, quien consiguió por fin la victoria con Harry Styles tras dos galas consecutivas en el segundo puesto.

Raoul Vázquez imita a Harry Styles en la gala 3 de 'Tu cara me suena 11'

"Harry Styles es un referente, un icono", apuntó Manel Fuentes en la entrevista previa a su actuación, momento en el que, concretamente, al ritmo del popular tema "Watermelon Sugar". Un número que el catalán realizó con sus padres y dos de sus primos entre el público y que el presentador celebró tras su final: "y muy especialmente a cuatro personas".

"Este Harry Style es para mí bastante perfecto, creo que la actitud es lo que más lo define. Ha habido un momento en el que eras totalmente él, estabas supermetido", valoró Chenoa, quien incluso desveló que "me he quedado con los cascos porque ha habido un momento en el que solo te quería escuchar a ti". La jueza, de hecho, destacó la afinación "brutal" de la voz del concursante y señaló que "estás haciendo actuaciones para ganar y se nota", ante un Raoul que reconoció que "me da un miedo terrible que me digáis estas cosas".

"Nos lo has hecho pasar en grande"

Carlos Latre, por su parte, felicitó al concursante y confesó que "hoy te he visto que ibas sobrado, tenías una elegancia, un porte, un saber estar encima del escenario... era una voz completamente a las que has hecho". "Yo te he visto muy a gusto o, al menos, lo ha parecido y nos lo has hecho pasar en grande", concluyó Latre, quien le dio así su diez a la hora de puntuar. Mientras, Lolita Flores otorgó su máxima puntuación a Raoul, seguida por Chenoa y Àngel Llàcer, con sendos onces.

Raoul ocupaba así el primer puesto con la misma puntuación que David Bustamante y su imitación de Estopa. "Raoul la semana pasada estuvo genial, pero le di un 12 a Bustamante y hay que repartir juego", confesó Lolita, al explicar su puntuación, tras señalar que "ha habido muchas actuaciones muy buenas". "Tenéis un trabajo complicadísimo, porque creo que era muy difícil, se lo han currado muchísimo los compañeros, así que gracias por la puntuación que me habéis dado", intervino el catalán, antes de acabar ganando la gala gracias al doce del público, el cual entregó un nueve a Bustamante y lo distanció así de Raoul por cuatro puntos.