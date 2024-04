Las pullas a 'OT 2023' por la expulsión de Cris B durante su visita a 'Tu cara me suena 11'

Por Beatriz Prieto |

La tercera gala de 'Tu cara me suena 11', emitida en Antena 3 la noche del viernes 26 de abril, incluyó el regreso de Susi Caramelo para acompañar a Valeria Ros y el debut de Cris B, primer concursante de 'OT 2023' en pisar el talent musical, en su caso para actuar junto a Julia Medina como The Weeknd y Rosalía. Ambos arrancaron la gala con un número que fue celebrado en plató, donde recordaron la expulsión del canario del talent de Amazon Prime.

Cris B y Julia Medina antes de imitar a The Weeknd y Rosalía en 'Tu cara me suena 11'

Antes de subir al escenario, Manel Fuentes destacó del invitado que era. "Y muy bien acompañado por Julia, que no se le da mal lo de cantar tampoco", bromeó el presentador, ante lo que. A pesar de ser su primera vez en el programa, Cris no vaciló a la hora de bromear con Fuentes sobre el hecho de que fuera Julia quien bailara en su actuación: "Hombre, vengo de invitado, faltaría más que me hicieran bailar".

Asimismo, el cantante apostó por que "creo que sí" le salía bien su imitación de The Weeknd, algo que corroboró Julia con más entusiasmo: "Le sale increíble, estoy orgullosísima de mi compañero". "Ella lo hace superbién", añadió por su parte Cris, antes de que ambos subieran por fin al escenario, donde ambos exconcursantes de 'Operación triunfo' interpretaron la canción "La fama". "A Julia ya la conocíamos, pero claro, Cris B... Àngel Llàcer dijo que tenía alma de 'OT' y hoy la ha puesto en este escenario", manifestó el presentador, al recordar la visita del juez a la Academia y sus declaraciones, por lo que el aludido matizó que "en 'OT' todos tienen alma".

"Gracias por estar aquí"

"Usted dijo que no, que solo uno", insistió Fuentes. "Bueno, la gala que yo vi, sí, porque fue en la que echaron al pobre chaval y ese día lo dio todo", concedió Llàcer, sobre la expulsión de Cris, ante lo que el presentador aseguró que "aquí no lo vamos a echar". "Si que lo echaran de allí ha servido para que venga aquí, bienvenido", lanzó entonces Latre, con humor, antes de que Chenoa compartiera su valoración de la actuación, de la que destacó que "Cris ha clavado perfectamente a The Weeknd", al tener "una afinación muy natural".

"Es un gran, gran, gran artista y un gran cantante, gracias por estar aquí esta noche. Es un gusto escucharte", manifestó la también exconcursante de 'Operación triunfo', quien alabó de Julia su "pura sensualidad, creo que es un tipo de tema que invita a la suavidad" y la felicitó por su trabajo con su compañero. "Hay una cosa que me encanta, que es empezar las galas de esta manera. Creo que es la mejor forma, con dos talentazos en el escenario. Porque romper el hielo es muy difícil", remató Llàcer.