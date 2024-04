Por Beatriz Prieto |

Tras la visita viral de Leticia Sabater la semana pasada, este viernes 26 de abril, la tercera gala de 'Tu cara me suena 11' contó con la presencia de Blanca Paloma como invitada. La que fuera representante de España en el Festival de Eurovisión 2023 visitaba el formato por primera vez y dejó la puerta abierta a formar parte de su exitosa historia como concursante de la próxima edición.

Blanca Paloma imita a Sara Montiel en la gala 3 de 'Tu cara me suena 11'

, apuntó Manel Fuentes , a solas con la invitada, quien interpretaría a Sara Montiel , "la sensualidad en persona". "¿Cómo afrontas este reto? Porque claro, cuando ella triunfaba tú no habías nacido", apuntó el presentador, ante lo que. Tras mencionar algunas anécdotas de Montiel, Fuentes señaló de la valenciana que "tú puedes contar unas cuantas, aunque eres mucho más joven, pero claro, vienes de Eurovisión".

"¿Cómo viviste ese momento y, sobre todo, cómo ves a nuestros representantes de este año?", indagó el presentador. "Muy bien. Que se lo pasen pipa, que es lo importante, que disfruten, porque es una cosa que luego van a recordar para el resto de su vida", aconsejó Blanca Paloma a Nebulossa, el dúo que la ha sucedido este año tras ganar el Benidorm Fest. Una respuesta que Fuentes aprovechó para saber si "tú te lo pasaste bien" en el certamen europeo, la artista respondió "mucho, estoy muy orgullosa".

"Menudo reto"

"¿Y hoy esto de venir al programa cómo lo afrontas? Porque nosotros te lo agradecemos un montón", aseguró el presentador. "Es un reto para mí. Además, Sara tiene ese tono tan grave que para mí es complicado", confesó Blanca Paloma, quien incluso desveló que nunca había fumado, al contrario que Montiel. "Disfrútalo tanto como Eurovisión y a lo mejor te piden que vengas el año que viene", la animó Fuentes, momento en el que Blanca Paloma subió al escenario caracterizada como Montiel, para cantar "Fumando espero".

Con su interpretación, la valenciana despertó una gran ovación entre los presentes, incluyendo al jurado. "Estoy encantado de la vida de que hayas venido. Ha sido un momento de esos que deseas que no se acabe nunca", aseguró un entusiasmado Àngel Llàcer. El juez sacó entonces una paloma blanca de plástico, con un mensaje, que entregó a la invitada: "Blanca Paloma tiene que estar en 'Tu cara me suena'". "Menudo reto, pues claro que sí me gustaría", aseguró la cantante, ante lo que Fuentes dejó caer "a ver si te esperamos el año que viene", ya entonces como concursante oficial del talent.