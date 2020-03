'Tu cara me suena': Así ha sido el reencuentro de 'OT 1' con Chenoa y Natalia como protagonistas

Una de las protagonistas indudables de la octava edición de 'Tu cara me suena' es Chenoa. Desde la segunda gala, Àngel Llàcer se encarga de dedicar un pequeño espacio de tiempo a preparar diferentes aspectos de la boda de su compañera y eso le da protagonismo todas las noches. Pero no es todo. También hemos visto cómo se reencontraba con Gisela, su compañera en 'OT' y, en la décima gala, ha recibido a otra de sus amigas.

Chenoa y Natalia en 'Tu cara me suena'

El pulsador decidió el pasado viernes que Nerea se convirtiera en Natalia y lo hiciera con una facilidad: ensayar con ella toda la semana. Y la extriunfita ha entrado al plató para presenciar la actuación de la concursante, casi al llegar al ecuador de la gala, y ha corrido hacia los brazos de Chenoa al grito de "amiga". Manel ha confesado a los espectadores que las dos son vecinas y que la que es miembro del jurado se ha comprado la casa aposta para jugar al pádel y compartir cosas con su amiga.

"Es verdad, le llevo puchero a veces", ha afirmado Natalia para después contar que Chenoa no cocina nunca: "No tiene ingredientes en su nevera". Después de bromear con que no había sido invitada a la boda del año, se ha sentado en la mesa del jurado para ver el número de Nerea. En cuanto ha terminado, Natalia se ha levantado para abrazar a la participante y para decir que se ha visto reflejada en ella.

Reencuentro de triunfitos

Carlos Latre ha puesto el punto de humor imitando a David Bustamante, haciendo como que lloraba recordando su lado más sensible dentro de la Academia. Àngel Llàcer se ha acercado a Latre para decirle que "no llores, que todo el día estás llorando". El humorista también ha querido que Bisbal estuviera presente de alguna manera y no ha dudado en imitarle, a lo que el presidente le ha pedido que tuviera cuidado con la persona a la que invocaba, haciendo referencia a su relación con Chenoa. Antes de poner fin a la actuación, Nerea y Natalia han sorprendido a todos cantando en conjunto el estribillo de "Vas a volverme loca".