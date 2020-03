'Tu cara me suena': Lolita se emociona con la actuación de Rocío Madrid y Vanesa Martín

Desde hace unas cuantas galas, las lágrimas están muy presentes en el plató de 'Tu cara me suena'. El casting de concursantes de la octava edición del talent show está cumpliendo las expectativas de la audiencia con creces, y saben cómo tocar la fibra sensible de los miembros del jurado. La décima gala no iba a ser menos y, en esta ocasión, ha sido Lolita la que no ha podido contenerse las lágrimas.

Vanesa Martín y Rocío Madrid en 'Tu cara me suena'

La tercera de la noche en actuar ha sido la ganadora de la semana pasada. Rocío Madrid se ha tenido que enfrentar al reto de imitar a Vanesa Martín pero con una dificultad extra: compartir escenario y canción con ella. Cuando se encontraba con sus compañeros y con Manel Fuentes antes de actuar, ya ha confesado al presentador que si cruzaba mirada con la artista durante el número, seguramente se rompiera a llorar.

Nada más poner un pie en el escenario, ambas se han abrazado y se han arrancado a cantar. A lo largo de toda la actuación, Lolita no ha dejado de tener lágrimas en los ojos y los de Chenoa también se han vuelto cristalinos. "La primera vez en diez galas que llevamos que me emociono", ha comenzado diciendo Lolita después de secarse las lágrimas, para después dar las gracias a Martín y pedirle que regrese al concurso todas las veces que quiera.

Los músicos en plató

Chenoa también ha querido felicitar a las dos por la calidad del show y a Rocío por haber sabido contagiarse de la pureza de Vanesa. El presentador ha pedido un aplauso, no solo para ellas, también para los músicos de esta última que le han acompañado hasta el escenario y han facilitado mucho la actuación. Antes de marcharse, Vanesa Martín ha vuelto a abrazar a Rocío y se ha llevado una ovación del público de regalo.