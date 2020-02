TVE dará explicaciones por los insultos de Maialen ('OT 2020') a los taurinos

En la primera semana de convivencia de 'OT 2020' tuvo lugar una conversación entre Maialen y Ariadna que hirió la sensibilidad de los aficionados a la tauromaquia por las palabras que la pamplonica dedicó a todos los que disfrutan en las plazas de toros y en espectáculos taurinos. Ariadna quiso saber la opinión de sus compañeros acerca de esta controvertida fiesta española y Maialen respondió sin pelos en la lengua. Una actitud que originó las críticas de muchos y por las que TVE se ha visto obligada a responder.

Maialen hablando sobre el tema toros que estaba diciendo Ari, te adoro MAIALEN #OTDirecto23E pic.twitter.com/qSSTwWUIkE — ???????????????????????? ???? (@Driewtide) January 23, 2020

Maialen comenzó explicando que se puede sacrificar a los toros "poniéndoles una inyección, para que el animal no sufra, no metiéndoles en una plaza haciéndole pasar un estrés del copón clavándoles banderillas por la espalda". La concursante no se quedó ahí y también expresó sin tapujos que pensaba de los aficionados a la tauromaquia: "Un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonados".

"Ostia, es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata", fueron las contundentes palabras de Maialen para terminar de describir a los taurinos. "Para mí es la vergüenza de la cultura española", intervenía Javy, que estaba presente en la conversación. Maialen continuó argumentando por qué está en contra de esta práctica explicando que no ve con buenos ojos que una partida de los impuestos se destine a ella: "Me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia".

Estas palabras no gustaron nada a los taurinos, que pidieron explicaciones a TVE porque se encontraban "ofendidos". En las redes sociales hubo muchos seguidores del programa que apoyaron a la triunfita, pero otros muchos usuarios reconocían que, aunque no seguían 'OT 2020', estaban muy molestos por ver estas opiniones reflejadas en el canal 24 horas del programa, que depende del ente público.

Toñi Prieto dará la cara

Tras un mes de silencio por parte de TVE, la cadena se ha visto obligada a dar explicaciones y lo hará a través de su programa 'RTVE responde', un espacio en el que se trata de dar voz a las quejas y sugerencias de los espectadores a través del "Defensor de la audiencia", Ángel Nodal. La encargada de dar la cara será Toñi Prieto, la directora de Entretenimiento de TVE. Asimismo, Prieto responderá a la petición de que se subtitulen en otros idiomas las canciones que se interpretan en las galas del talent musical emitido en La 1.