'OT 2020': Nia rompe a llorar y se desahoga con Maialen sobre sus miedos en el concurso

En ocasiones, ser concursante de 'Operación Triunfo' puede ser una experiencia demasiado intensa. Ocurre en todas las ediciones y es lo más normal, ya que el entusiasmo de la convivencia es lo que más comentan todos los triunfitos una vez salen del programa. Este sábado, a las puertas de la Gala 5, fue Nia quien tuvo un pequeño bajón. La canaria empezó a pensar que todos en algún momento empezarían a irse de la Academia y solo de imaginarlo se echó a llorar.

Nia, Maialen y Flavio en el vestidor

Acompañada de Maialen y Flavio en el vestidor, Nia contaba entre lágrimas que no se esperaba que la experiencia fuese a ser tan intensa para ella: "No pensé que esto fuera a ser como otra vida nueva, es raro". Maialen consolaba a su amiga haciéndole saber que sus sentimientos no eran exclusivos: "A mí me pasa lo mismo, para mí era un trámite, voy allí a aprender y ya está", le empezaba a contar. "Luego llegas aquí y es mentira, porque estamos encerrados en una casa con 15 personas que no conoces de nada", continuaba describiendo uno de los sentimientos más comunes en cada edición.

Nia es consolada por varios compañeros

Nia, sin poder parar de llorar y reír al mismo tiempo, explicaba lo que más pena le da de todo: "Esto es una pasada, pero que cada semana se vaya una persona... Quiero estar todos, pero bien". Los tres recordaron cuando antes del comienzo del programa convivieron unos días en un hotel y lo bonitos que fueron esos días: "Si ahora mismo pudiese volver al hotel, y de volver a entrar y de volver a vivirlo todo otra vez, estaría así en bucle", decía Nia con nostalgia.

Todos se sienten igual

Poco a poco empezaron a llegar compañeros al vestidor para confirmarle a Nia que el sentimiento de familia lo viven todos igual. "Cuando salga de aquí no sé cómo lo voy a hacer, no quiero irme, no quiero estar en mi casa, es que esta es mi casa" decía apenada la canaria. Una semana en la que de cara a la gala 5 Nia ha trabajado mucho para sacar adelante la que promete ser una de sus mejores actuaciones hasta ahora: "Run the world (Girls)" de Beyoncé.