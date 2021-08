Durante la mañana del 30 de agosto de 2021, RTVE ha convocado una rueda de prensa para presentar la nueva temporada de Informativos de RTVE en los Jardines de Prado del Rey. Al acto han asistido José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE; Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos; Arsenio Cañada, director de Deportes; Cristina Arias, directora de Centros Territoriales y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación. Además también han acudido diferentes periodistas encargados de presentar los espacios informativos de TVE como, por ejemplo, Ana Blanco.

José Manuel Pérez Tornero en la rueda de prensa

"Inicia una etapa, no una solo temporada", empezaba diciendo el presidente del ente público, dando comienzo al evento. "En TVE se mezcla tradición con modernidad, mirando hacia el futuro. Y es lo que queremos mostrar en nuestros informativos", proseguía Tornero, apostando por esa miscelánea. "En nuestra sociedad hay desinformación, polarización, falta de confianza y nuestra misión es clave en los informativos de TVE. Por eso tenemos distintas claves", explicaba, antes de enumerarlas.

"TVE es fiable, es faro de información, abriendo el mapa de la realidad para que el ciudadano elija el camino. Tiene que haber pluralidad, sin parcelas. Tiene que haber proximidad, más cercanía y comunicación. La independencia es clave, cumpliendo con nuestro libro de estilo. Y si no hay periodismo crítico, no hay periodismo. No podemos ser autocomplacientes, si no que hay que abrirse a la audiencia", señalaba Tornero, señalando también que van a apostar por un discurso transmedia. En la rueda de prensa, Cristina Arias ha confirmado que se iniciarán las retransmisiones en HD en los informativos territoriales.

Contenido de calidad

Rueda de prensa de la nueva temporada de informativos de RTVE

"TVE tiene que focalizar la información y no saturar, deducir el mensaje claro y evitar la confrontación agresiva, con perspectiva", sentenciaba el presidente de RTVE, dando paso a Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos. "Vamos a seguir una línea con una programación basada en criterios de calidad", empezaba diciendo, enumerando también las claves para ello.

"Reforzando canales para el diálogo interno y externo. Trabajando de forma transparente y dando una oferta que se adapte a las formas de consumo de hoy en día. Así como hacer un debate respetuoso con todas las ideologías, pero alejado de la crispación y polarización, de una manera honesta y plural", comentaba Crespo. "Queremos consolidar el estrecho vínculo entre TVE y la audiencia, dado lo que la gente reclama. Los centros territoriales juegan un papel fundamental en nuestro objetivo de cercanía", añadía, destacando también la importancia de Teledeporte y la capacidad que tiene de acercar distintas disciplinas a los espectadores.

Los presentadores

Ana Blanco en la rueda de prensa

Durante la rueda de prensa, también se han confirmado los nombres de los periodistas que se encargarán de conducir los espacios informativos de TVE. En primer lugar, Ana Blanco y Carlos Franganillo siguen presentando 'Telediario 1' y 'Telediario 2' respectivamente. Por otra parte, Lara Císcar y Diego Losada, son los presentadores de 'Telediario fin de semana', haciéndolo juntos en la emisión de sobremesa y noche. También se ha confirmado que 'Informe semanal' se mantiene en su horario habitual con Marisa Rodríguez Palop al frente.

'La gran consulta'

Además de anunciar las caras nuevas y no tan nuevas de la incipiente temporada de informativos de TVE, José Manuel Pérez Tornero ha confirmado que en diciembre se constituirá el nuevo dictamen de TVE que se presentará en el Parlamento. "Para ello, quieren escuchar a la ciudadanía, como un acto de humildad, porque TVE tiene 47 millones de accionistas al ser una cadena pública, por eso se abre "La gran consulta", una encuesta que pueden responder todos los españoles a través de un QR que se está poniendo ya por todas las ciudades", comunicaba el presidente de RTVE.