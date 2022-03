La UER expulsa a las tres cadenas rusas públicas de sus grupos de gobierno

La invasión de Rusia al territorio ucraniano y la guerra que ha desatado se ha trasladado, como era de esperar, al panorama audiovisual. La UER anunció el pasado 25 de febrero que prohibía a Rusia participar en el Festival de Eurovisión 2022 que se celebrará en Turín, lo que ocasionó un rápida respuesta de sus cadenas públicas, que anunciaban que abandonarían la alianza europea de radiotelevisión.

Las hermanas Tolmachevy, representantes de Rusia en Eurovisión 2014

Sin embargo, la UER ha continuado dando pasos adelante y, vista la continuidad de los acontecimientos en Ucrania, ha emitido un comunicado en el que anuncia que "la Junta Ejecutiva de la UER [...] ha decidido suspender a los representantes de sus tres miembros rusos (RTR, Channel One y RDO) de sus grupos de gobierno, incluida la Junta Ejecutiva y todos los Comités Estatuarios". Esta decisión tiene efecto hasta nuevo aviso de la Junta Ejecutiva.

Esto supone una respuesta a la ofensiva rusa de abandonar la UER, tal y como la alianza detalla: "Al tomar esta medida, la Junta Ejecutiva tomó nota del comunicado público emitido por los tres miembros de las organizaciones el 26 de febrero, donde anunciaban su intención de retirarse de la UER". Además, detallan que esta acción "sigue la decisión tomada la semana pasada de excluir a Rusia de Eurovisión 2022". No obstante, la Unión Europea de Radiodifusión todavía está a la espera de la confirmación formal de las cadenas rusas después de que estas lo verbalizaran.

El cine también le da la espalda a Rusia

No solo la televisión pública rusa se encuentra coja con motivo de la guerra de Ucrania, que se enfrenta a la dificultad de tener acceso a las imágenes compartidas por todos los entes públicos. La industria cinematográfica también le está dando la espalda al país liderado por Vladimir Putin, pues Disney y Sony Pictures han anunciando que no estrenarán ninguna película en las salas del país dada "la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria", según rezaba el comunicado de la Casa de Mickey Mouse.