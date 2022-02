La UER permitirá que Rusia participe en Eurovisión 2022 a pesar de la invasión a Ucrania

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organización internacional de radiodifusoras de servicio público que se encarga del Festival de Eurovisión, ha afirmado en un escueto escrito a NPR, la emisora pública estadounidense, que Rusia sí participará en la edición de 2022 a pesar de los ataques, los bombardeos y la invasión a Ucrania.

"El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento cultural apolítico. Sin embargo, la UER está preocupada por los eventos actuales en Ucrania y continuará para seguir de cerca la situación", escribía la UER, a raíz de la petición de la cadena ucraniana UA:PBC de expulsar a Rusia del certamen musical, considerando también a los medios rusos "una herramienta clave de propaganda política financiada con el presupuesto estatal ruso".

A pesar de que la delegación rusa todavía no ha reaccionado a la petición de UA:PBC ni se ha pronunciado al respecto, las redes sociales sí se han polarizado sobre este tema, señalando lo mismo que ha afirmado la UER en el escrito que han mandado a NPR, alegando que el certamen no tiene nada que ver con la política. No obstante, otros usuarios solicitan que Rusia no participe al vulnerar los valores del festival de Eurovisión.

Citi Zeni, los representantes de Letonia en Eurovisión 2022 con el tema "Eat your salad", también han mandado una propuesta formal a la UER para que echen a Rusia del certamen. "El sonido de la belleza no puede convertirse en el sonido de la guerra", comenzaban en su escrito que han compartido por redes sociales.

We love all artists.

We love all people.

We are united. @Eurovision should take action. We urge other delegations & artists to do the same.#StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/H572EoCCVT