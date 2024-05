'Supervivientes: Tierra de nadie' vuelve a cambiar de noche tras el baile de 'Factor X'

Por Toño García Rodríguez |

Una vez más, Telecinco vuelve a hacer cambios en su programación nocturna con el fin de mejorar sus datos de audiencia. 'Factor X' ha sido un duro golpe para la cadena, que no logra captar la atención y el interés de los espectadores. En un nuevo intento de salvación, el formato musical ha sido trasladado a la noche de los lunes y se ha decidido volver a apostar por 'Supervivientes: Tierra de nadie', con Carlos Sobera, para cubrir su vacante en los martes. De esta manera, el programa volvería al que ha sido tradicionalmente su horario habitual.

Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Sin embargo, no es este el primer cambio que se produce sobre la gala del reality de supervivencia, pues en esta edición. A pesar de que, en un inicio, el programa emitiría sus galas los jueves con Jorge Javier Vázquez , los domingos con Sandra Barneda y los martes con Sobera,para enfrentarse al estreno de ' Baila como puedas ' en La 1.

No obstante, dos semanas después, Telecinco estrenaba el concurso 'Mental Masters' y el reality recuperaba su franja original. Ha sido ahora, tras el desastroso estreno de 'Factor X' contra 'El 1%' en Antena 3, cuando la cadena ha centrado todo su empeño en incrementar la audiencia del talent show de canto. Por ello, la gala presentada por Sobera se trasladó en esta ocasión a la noche de los miércoles, aunque dos semanas después, tras comprobar que el concurso musical no remonta, 'Supervivientes: Tierra de nadie' recupera este martes 7 de mayo su horario habitual. Por su parte, la película 'La montaña entre nosotros' será la oferta del prime time del miércoles.

'Supervivientes', el flotador de Telecinco

A pesar de los esfuerzos que la cadena principal de Mediaset está invirtiendo en la renovación de su parrilla, los datos de audiencia obtenidos parecen no respaldar el nuevo rumbo que ha tomado el grupo audiovisual. 'Supervivientes', no siendo una de las nuevas apuestas, es el único espacio del canal que logra brillar con luz propia e imponerse a la competencia en estos momentos. De ahí que la cadena esté impulsando la producción de la edición 'All Stars' del formato para alargar el éxito que el reality de supervivencia proporciona a Telecinco, como adelantó verTele.