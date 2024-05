Por Mario de Hipólito de Sande |

La gala del martes 30 de abril de 'Factor X' nos proporcionó un emocionante momento gracias a Ryan Chapman, quien no solo impresionó al jurado y al público con su actuación, sino también con las palabras que compartió justo antes de empezar a cantar. El programa destaca por sus momentos divertidos y el talento de sus concursantes, pero ocasionalmente nos sorprende con momentos llenos de emoción, como este.

Ryan Chapman en 'Factor X'

Cuando Ryan Chapman subió al escenario, se mostró vulnerable: "". Su camino no ha sido fácil, ya que desde la adolescencia ha debido enfrentar comentarios hirientes. "", compartió el joven. Sin embargo,. "Lo voy a hacer por mí y por el niño de 14 años que le tenía tanto miedo a enfrentarse a algo así, sin complejos y sin nada",

Después de su actuación, Abraham Mateo quiso expresar a Ryan cómo había empatizado con él. "Yo también he tenido 14 años y he vivido momentos muy complicados. En mi caso fue ciberbullying, que me cayó muy fuerte cuando empecé a subir vídeos, y no hacía daño a nadie. Hay gente que todavía tiene la mentalidad muy cerrada", compartió el cantante con emoción. Admirando la sensibilidad de Ryan, le reconoció como un ejemplo a seguir y destacó su valentía por estar allí. Antes de darle un "sí", añadió unas últimas palabras de aliento: "Sigue siempre haciendo lo que te gusta, sin miedo a lo que te diga nadie".

Abraham Mateo elige a Ryan Chapman para su equipo

Después de la actuación de Ryan Chapman, el jurado estalló en aplausos, regalándole una aprobación unánime. "Enhorabuena, solo espero que los insultos no te hagan dudar de tu talento", expresó Willy Bárcenas. "Lo hiciste impecable, nada más importa lo que acaba de pasar (...) Le deseamos lo mejor a esas personas, ojalá salgan de ese pozo del mal porque mientras vos estás acá brillando", agregó con emoción Lali Espósito.

Abraham Mateo, quien ya había establecido una conexión con él previamente, lo seleccionó para unirse a su equipo. "Es una persona que me da mucha alegría recibir en mi equipo porque he conectado desde el primer momento, además tiene nombre de superhéroe", expresó el cantante entusiasmado con su nueva incorporación.