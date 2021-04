La verdad sobre Virginia y Dakota sale a la luz en el 6x09 de 'Fear The Walking Dead'

La semana pasada regresaba 'Fear The Walking Dead' con la continuación de su sexta temporada, una tanda de episodios que comenzaba marcada por la muerte de John Dorie (Garret Dillahunt), uno de sus personajes más importantes. La culpable de esta situación es la joven Dakota (Zoe Margaret Colletti), quien apretó el gatillo y provocó que John cayese al río malherido hasta que June (Jenna Elfman) lo encontró convertido en caminante y no tuvo más remedio que acabar con él. Dicha pérdida tiene sus consecuencias en el siguiente episodio, marcado por el dolor y la rabia que sienten los protagonistas, en especial June.

En concreto, en este capítulo, el noveno de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Cosas que quedan por hacer" ("Things Left To Do"), que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, se produce un enfrentamiento entre Virginia y el grupo de Morgan. La situación se ha vuelto insostenible tras los últimos acontecimientos y la amenaza de la líder de los Colonos se incrementa ante la imposibilidad de recuperar a Dakota. Sin embargo, su actitud y la cantidad de enemigos que se ha ganado le terminan pasando factura.

En el punto álgido de la batalla

Víctor Strand en medio de la batalla en el 6x09 de 'Fear The Walking Dead'

Lejos de reinar la calma, tras la muerte de John la tensión ha aumentado todavía más. Si las cosas entre el grupo de Virginia y el de Morgan ya eran complicadas, ahora todo ha adquirido un nivel mayor de complejidad. El mal ambiente es más que evidente, lo que nos pone en alerta desde el primer minuto. Los temores aumentan cuando Virginia obliga a sus prisioneros a colocarse en fila y de rodillas delante de ella. Si has seguido 'The Walking Dead', seguramente la imagen te haya trasladado años atrás, cuando Negan actuó de forma similar con Rick, Michonne, Daryl y compañía. Además, a lo largo de los episodios hemos visto varias semejanzas entre ambos villanos, por lo que temer por la muerte de Daniel, Luciana, Sarah o Grace no es tan disparatado.

A diferencia de lo que ocurrió en la serie original, para evitar un inminente trágico desenlace, justo a tiempo ha hecho acto de presencia el héroe de la serie, o lo que es lo mismo, Morgan. Sin embargo, su presencia tampoco sirve para apaciguar la tensión, desatándose rápidamente una pelea y cruce de disparos entre ambos bandos, situando a Strand en medio de los dos al ser un ranger más de Virginia. Tras una secuencia en la que impera el desconcierto, finalmente Morgan logra salir del lugar custodiando a Virginia, mientras que algunos de los Colonos han conseguido capturar a Grace y a un malherido Daniel, dejando su destino en el aire.

La verdadera relación que une a Virginia y a Dakota

Colby Minifie como Virginia en el 6x09 de 'Fear The Walking Dead'

De nuevo las conversaciones entre los personajes nos llevan a conocer grandes secretos. Hasta ahora nos habían hecho creer que Virginia y Dakota eran hermanas, pero tras ser capturada, la líder de los Colonos ha confesado que en realidad se trata de su hija. Al conocer ese lazo que les une de verdad podemos comprender su desesperación por encontrar a Dakota y volver a tenerla a su lado. Lo que ella no sabe es el hastío y el rencor que acumula la joven, que no quiere saber nada de Virginia. No somos los únicos que hemos vivido engañados, puesto que la propia Dakota desconoce este dato tan importante sobre su vida, algo que quizá podría hacerle cambiar de opinión respecto a Virginia o, por el contrario, aumentar su rechazo.

Mientras tanto, la vida de Virginia pende de un hilo. La mayoría quiere verla muerta, pero Morgan sabe de sobra que es la única moneda de cambio que tiene si quiere recuperar a Grace y a Daniel con vida. Una vez más, la disparidad de opiniones provoca que la tensión aumente entre los personajes, venciendo en este caso la capacidad de diálogo de Morgan, que le ha perdonado la vida a Virginia para que viva siempre con la culpa de todo lo que ha hecho. Aunque existen varios bandos dentro del grupo principal de protagonistas, Morgan ha demostrado tener la voz de mando, siendo quien toma la última decisión. De hecho, él ha sido el encargado de obligar a Virginia a contarle la verdad a Dakota, quien no ha aceptado la justificación de su madre, que solo buscaba darle un futuro y una vida mejor.

La venganza de June

June, Daniel, Luciana y Wes en el 6x09 de 'Fear The Walking Dead'

Cuando ya todo parecía que por fin estaba en calma con Virginia encerrada y Grace reunida de nuevo con Morgan, los guionistas nos sorprender con un nuevo giro que abre las puertas a un cambio radical en la serie. En este caso, la sorpresa llega cuando June coge la misma pistola con la que Dakota asesinó a John y dispara a Virginia. La acción de June ha sido totalmente impulsiva, algo que estaba deseando hacer como forma de venganza por la muerte de John. Olvidar al amor de tu vida es imposible, por lo que la única forma de paliar ese dolor era acabando con la persona responsable de la su pérdida. Sin embargo, en lugar de matar a Dakota, ha preferido terminar con la vida de Virginia, que en última instancia es la culpable de todo.

Con Virginia fuera de juego, el transcurso de la historia cambia por completo. June no solo ha desobedecido la decisión que había tomado el grupo, también ha puesto sus cartas sobre la mesa, aumentando la distancia que cada vez parece mayor entre los miembros del grupo principal. Además, acabamos de perder a una de las villanas con mayor potencial de la serie, por lo que quedan las puertas abiertas a un nuevo antagonista. Mientras tanto, la rivalidad, los desencuentros y las nuevas alianzas parece que serán la tónica predominante en los próximos episodios, donde Strand hará lo posible por demostrar que el ejército y el plan que estaba construyendo Virginia puede funcionar, aunque eso suponga alejarse de sus amigos.