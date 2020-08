Verónica Romero responde a la polémica tras declararse negacionista: "Para informar están los profesionales"

Verónica Romero ha decidido salir al paso de todas las críticas recibidas a raíz de su apoyo a Miguel Bosé y a la manifestación negacionista del 16 de agosto en Madrid. La concursante de 'Operación Triunfo 1' ha elegido uno de sus rincones favoritos, junto a un árbol, para grabarse y enviar un mensaje con el fin de calmar el revuelo levantado.

El comunicado de la cantante está plagado de metáforas. "Esta es mi casa y está abierta para todas las personas que quieran entrar con respeto, diálogo, cariño y corazón abierto", comienza, dejando claro que "a las personas que insultáis, amenazáis o desprestigiáis no os abro la puerta". Se muestra agradecida porque, asegura, muchas personas le han mandado mensajes de apoyo y le han pedido explicaciones "con respeto".

Verónica Romero responde a la polémica tras declararse negacionista

Verónica insiste en que le preocupan los enfermos de coronavirus y sus familiares y que ello le lleva a reivindicar lo que a su juicio es "el derecho a escucharlo todo y elegir". "No es solo 'no a la mascarilla', uno de los propósitos es darle voz a todos aquellos médicos y enfermeros que dan otra información, y no nos está llegando pero también es verídica", considera.

No obstante, la triunfita prefiere no entrar en detalle sobre las metas de los manifestantes de Colón. "Yo no estoy para informar de nada, para eso están los profesionales", indica. Eso sí, ella tiene claro cuál es la versión de la historia que prefiere creer y se viene arriba al defender que "cuando elijo mi verdad es porque me hace sentir fuerte y vibrar en amor".

Responde a las críticas

Sobre el aluvión de críticas recibidas, Verónica Romero considera que su apoyo a la manifestación fue "una acción desde el amor". Desde su idílico rincón junto a su árbol, sostiene que "cada uno ha reaccionado con lo que lleva dentro" y no duda en denunciar lo que para ella es la verdadera pandemia: "El ego se alimenta de tu ego y tu rabia, y eso sí que es un bicho que te va comiendo y te anula".

Antes de despedirse, dedica unas palabras a todos sus haters. "Los que odiáis seguiréis odiando pero, como tengo el poder de elegir, elijo que no me afecte y se desintegre antes de llegar a mí. Si algún día se despierta en vosotros el amor, aquí estaremos", remata. Un comunicado con el que no terminar de esclarecer sus creencias pero tampoco da un paso atrás en sus convicciones.