Un negacionista pregunta a Marta Flich por qué no lleva mascarilla en una tensa entrevista repleta de zascas

Esteban Cabal es negacionista y uno de los manifestantes en contra del uso de las mascarilas que se reunió en la Plaza de Colón. La tarde del martes 18 de agosto, intervino en 'Todo es mentira' para mostrar sus observaciones, con ciertas incongruencias, que el equipo del programa de Cuatro le hicieron ver. Como no mantuvieron en la concentración la distancia de seguridad, Marta Flich le comenzó preguntando si ya había recibido la multa, a lo que él respondió contundente y a la defensiva: "No, ¿la has recibido tú? Tampoco llevas mascarilla y en los sitios cerrados hay que llevarla".

Marta Flich, y Esteban Cabal, en 'Todo es mentira'

Flich no se iba a quedar callada ante este ataque, que rápidamente respondió que está "en la televisión, no en una manifestación contra la salud pública", y enseñó la mascarilla que se pone al salir del plató. Se le preguntó a continuación si Cabal pagaría la multa y tiene claro que no lo haría: "Nosotros solemos cumplir las leyes, pero cuando una ley es injusta no estamos obligados a cumplirla". Los colaboradores murmuraban que "claro que lo están" y que el invitado "no dice ninguna verdad". El negacionista escuchó estás palabras y añadió: "El que no dice ninguna verdad es la OMS".

Marta Nebot preguntó, si alguno da positivo, de qué van a decir que están contagiados. La respuesta de Cabal puso los pelos de punta al equipo que no daban crédito a estas palabras: "Yo tengo familiares que han dado positivo en las pruebas del PCR. Mi hermano y mi sobrina han dado positivo con fiebre y problemas respiratorios, pero tomaron dióxido de cloro y se curaron en menos de 24 horas". Cristina Cifuentes, colaboradora del programa, le recomendó hablar con médicos, porque "el problema no es que se pongan ustedes enfermos, sino que lo pueden contagiar y eso es una irresponsabilidad".

Un experto desmonta sus teorías: "Motivo de mofa"

A esa tertulia se incorporó Vicente Baos, divulgador científico y médico de familia, quien desmontó todas las teorías de Cabal, lamentando que haya gente así. Explicó cómo funciona la prueba PCR realmente y echó por tierra las explicaciones que acababa de dar el negacionista, a quien catalogaba de "ignorante" y "motivo de mofa" que dice "sandeces", y añadía que es "lamentable que haya gente como usted". Esteban Cabal no creía nada de lo que estaba escuchando y despotricaba de las palabras del experto, por lo que Flich acabó despidiendo al manifestante, quedándose con Baos.