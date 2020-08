Enrique Anaut ('OT 2') lanza una dura advertencia tras manifestarse contra las mascarillas en Madrid

Mientras gobiernos de todo el mundo recrudecen las medidas para evitar rebrotes de coronavirus, este domingo 16 de agosto se convocó una manifestación negacionista en Madrid para exigir, entre otros aspectos, el fin del uso de la mascarilla. Siguiendo otros movimientos similares de Europa, especialmente de Alemania, la concentración encontró en Miguel Bosé (que luego no asistió) un promotor de primera línea, si bien no fue la única personalidad artística vinculada a la música que incentivó la asistencia entre la ciudadanía.

Bajo lemas como "bote, bote, aquí no hay rebrote" o "lo que mata es el 5G", alrededor de 3.000 personas se dieron cita en la madrileña plaza de Colón. Entre ellos se encontraba Enrique Anaut, concursante de la segunda edición de 'Operación Triunfo' que acostumbra a cuestionar públicamente diferentes aspectos de nuestro sistema. Consciente de lo polémico que resulta la manifestación, al finalizar el extriunfito no dudó en compartir un duro mensaje en sus redes.

Enrique Anaut, concursante de 'OT 2'

"A toda la gente en contra de esta manifestación, en la que he participado", enfatizó, "que me quiten de sus vidas". El célebre intérprete de éxitos como "María José" se mostró convencido en su decisión y, pese a las numerosas críticas que recibió en los comentarios, respondió a todos aquellos que cuestionaban su apoyo al negacionismo, insistiendo en que podían dejar de tener relación con él "si tienen algo en contra".

Verónica Romero, otro apoyo

En otras publicaciones Anaut compartió anécdotas de la manifestación negacionista. "He tenido la suerte de estar con un militar durante la manifestación. Me ha encantado todo lo que me ha contado", escribía. Dejaba claro, eso sí, que la idea "no era liarla" y, antes de ir a Colón, expresaba que a la concentración antimascarilla iría con mascarilla "para que nadie crea que puede pasar algo".

En caso de que las críticas prosigan, Enrique Anaut podría encontrar en otra compañera de 'OT' un gran apoyo. Verónica Romero, de la primera edición del programa, también animó horas antes a sus seguidores a acudir a la manifestación. "La verdad, la luz y el amor pueden con todo", publicaba, avisando que "yo estaré con el corazón".