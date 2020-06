El zasca de Vicente Vallés a Pablo Iglesias y la respuesta de Isa Serra (Unidas Podemos)

En las últimas semanas, Vicente Vallés no ha dudado en ser crítico con algunas decisiones políticas de dirigentes de todos los partidos políticos en 'Antena 3 noticias 2'. En el informativo que conduce diariamente, el periodista ha aprovechado para reflexionar en infinidad de ocasiones y eso es precisamente lo que sucedía este lunes 29 de junio por la noche, cuando este no dudó en lanzar un contundente zasca a Pablo Iglesias y al partido que lidera, Unidas Podemos, a propósito del polémico "Caso Dina Bousselham" en el que está implicado el vicepresidente del Gobierno.

Pablo Iglesias y Vicente Vallés

En el espacio informativo se emitió una pieza en la que se explicaba que VOX iba a denunciar dicho caso ante la Fiscalía de Anticorrupción y que contaba además con declaraciones al respecto por parte de Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos. "Creo que lo que estamos viendo, que se está utilizando por parte de VOX, simplemente es tratar de darle una vuelta de tuerca a la campaña contra Podemos por parte de las 'cloacas del Estado'". De esta forma, la política se mostraba contundente y tenía claro que todo estaba siendo orquestado para derribar a su partido, aunque tal y como dejaba claro, no se ha conseguido.

Era entonces cuando en plató, Vallés no dudaba en replicar a Serra, lanzando un contundente zasca al partido en el que ella es militante. “Podemos se ha abonado, como ven, a este discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado; una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder, ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno”, afirmaba el periodista. Una respuesta que rápidamente se convertía en viral y alzaba al presentador a ser tendencia un día más en su informativo de Atresmedia.

La respuesta de Isa Serra

Pero bien, la cosa no ha quedado ahí y es que la propia Isa Seerra, portavoz de Unidas Podemos, ha decidido replicar utilizando sus redes sociales. En un tuit en el que ha compartido el mensaje lanzado por Vallés, la política ha escrito: "¿Qué quiere decir Vicente Vallés? ¿Que qué más da q Villarejo y la policía política hayan fabricado pruebas falsas contra Podemos? ¿Que no es para tanto q funcionen las cloacas Llegamos al gobierno gracias a la gente y a pesar de estas campañas, sí". Una respuesta que también ha sido muy aplaudida por sus seguidores en dicha red social y que por ahora no ha tenido réplica por parte de Vallés.